قناع الموز والعسل لبشرة نضرة وناصعة البياض

العناية بالبشرة تحمي من ظهور التجاعيد المبكرة وتحافظ على مشاركة البشرة وجمالها، وأيضا تخلصها سريعا من الاسمرار الناتج عن التعرض للشمس.

والعناية بالبشرة عادة تكون من خلال تنظيفها يوميا وتركيبها وعمل الوصفات الطبيعية التي تغذيها وتحافظ على جمالها، مع التغذية السليمة التي تضمن حصول البشرة على العناصر الغذائية المهمة، والأهم من ذلك وشرب الماء الوفير يوميا وكذلك العصائر الطبيعية وتناول الخضروات الورقية الخضراء مع الفاكهة الطازجة.

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قناع الموز والعسل لنضارة البشرة وتفتيحها

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل قناع الموز والعسل لنضارة البشرة وتفتيحها.

المكونات:-

نصف ثمرة موز مهروسة

2 ملعقة لبن حليب

2 ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونهرس بها الموز جيدا ثم نضيف له اللبن والعسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس ناعم.

نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

لو اتبعتى خطوات العناية بالبشرة ستحصلين على بشرة جميلة وجذابة

وللعناية بالبشرة، يجب أولا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

قناع الموز والعسل لنضارة البشرة، فيتو

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.

- استخدام السيروم

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.