الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

حبس 17 متهما بتهمة حيازة أسلحة نارية في سوهاج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة، حبس 17 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بحيازة وإحراز أسلحة نارية في سوهاج.

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كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، شن حملة أمنية استهدفت دوائر المديرية؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

ضبط 28 قطعة سلاح ناري بحوزة 17 متهمًا في سوهاج 

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 28 قطعة سلاح ناري شملت  2 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 22 فرد محلي – مسدس - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 17 متهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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عقوبة الأسلحة النارية      

ونص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".

 

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مديرية أمن سوهاج قطاع الأمن العام سلاح ناري النيابة العامة أسلحة نارية فى سوهاج

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