الإثنين 07 أغسطس 2023
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حوادث

عاطل يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية في أسوان

لقى مزارع مصرعه على
لقى مزارع مصرعه على يد شقيقه، فيتو

لقى مزارع مصرعه على يد شقيقه إثر إطلاق النيران عليه بسبب خلافات مالية بمحافظة أسوان، وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهم.

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تلقى مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان  إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة مزارع - مقيم بدائرة المركز وبها عيار ناري.

وبالفحص وبسؤال والد المجني عليه  قرر بقيام شقيق المجني عليه "له معلومات جنائية" بإطلاق عيار نارى تجاه المجني عليه من بندقية آلية كانت بحوزته، فأحدث إصابته  التى أودت بحياته أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما لخلافات مالية بينهما.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الوقعة بندقية آلية - 10 طلقات من ذات العيار وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن العام مديرية أمن أسوان مركز شرطة كوم امبو

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