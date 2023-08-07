فيفا يخطر اتحاد الكرة بمد عقوبة كهربا 30 يوما

محمود كهربا، أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بمنح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهلة جديدة لمدة 30 يوما من أجل تسديد الغرامة الموقعة عليه لصالح ناديه السابق الزمالك، والتى تقدر بمليوني دولار.

وكان محمود كهربا، حصل على أكثر من مهلة لسداد غرامة نادي الزمالك آخرها كان ينتهي في 3 أغسطس الجاري.

وتعد غرامة كهربا لنادي الزمالك، 2 مليون دولار والتي كانت وقعتها لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي خلال لجنة الاستماع للقضية الخاصة باللاعب محمود كهربا إيقاف نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك.

وأنه سيتم توقيع غرامة على اللاعب قدرها 30 ألف فرانك سويسري لصالح الفيفا وأن الإيقاف الموقع على اللاعب يتم رفعه مباشرة بمجرد دفع الغرامة لنادي الزمالك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تأكد فيه عدم وصول أي خطابات رسمية من الفيفا لاتحاد الكرة حيث من المتوقع أن يصل الخطاب خلال أيام.

وتبلغ الغرامة المفروضة على محمود كهربا من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” لصالح نادي الزمالك 2,5 مليون دولار.

وبحسب محامى اللاعب أشرف عبد العزيز، فإن قرار إيقاف كهربا 6 أشهر سيتم رفعه في أي وقت يقوم فيه اللاعب بسداد الغرامة لصالح نادي الزمالك، وبالتالي مشاركته في مباريات النادي الأهلي ومنتخب مصر بشكل طبيعي.

أول ارتباط رسمي لفريق الأهلي

جدير بالذكر أن فريق الكرة بالنادي الأهلي ليس لديه أي ارتباطات رسمية قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الأول من سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي لم يؤكده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى ألان، وسيكون من حق كهربا المشاركة في المباراة بمجرد تسديد الغرامة المستحقة لصالح الزمالك.

أول ارتباط رسمي لمنتخب مصر

أما أول ارتباط رسمي ينتظر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، فسيكون في الثامن من شهر سبتمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، وحال لم يسدد كهربا غرامة نادي الزمالك فلن يتمكن من المشاركة في المباراة.

اتحاد الكرة يعلق على إيقاف كهربا

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الجبلاية لم تتلق حتى الآن أي خطابات من جانب الاتحاد الدولي الفيفا، بشأن ما أثير حول إيقاف محمود كهربا نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضة لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك.

وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه لا يوجد أي خطابات رسمية عن إيقاف كهربا قائلا: "لا نعلم من أي جهة تم إصدار هذا القرار".