الجمعة 04 أغسطس 2023
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رياضة

أول رد من اتحاد الكرة على إيقاف كهربا 6 أشهر من الفيفا

محمود كهربا،فيتو
محمود كهربا،فيتو

محمود كهربا، أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الجبلاية لم تتلق حتى الآن أي خطابات من جانب الاتحاد الدولي الفيفا، بشأن ما أثير حول إيقاف محمود كهربا نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضة لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك.

وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه لا يوجد أي خطابات رسمية عن إيقاف كهربا قائلا: "لا نعلم من أي جهة تم إصدار هذا القرار".

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وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قررت اليوم خلال لجنة الاستماع للقضية الخاصة باللاعب محمود كهربا إيقاف نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضة لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك، وأنه تم توقيع غرامة على اللاعب قدرها 30 ألف فرانك سويسري لمصلحة الفيفا، وأن الإيقاف الموقع على اللاعب يتم رفعه مباشرة بمجرد دفع الغرامة لنادي الزمالك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تأكد فيه عدم وصول أي خطابات رسمية من الفيفا لاتحاد الكرة، حيث من المتوقع أن يصل الخطاب خلال أيام.

 

كهربا، على جانب آخر أصدرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة عدة قرارات بشأن التظلمات المنظورة أمامها والتي كانت مقدمة من محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وكذلك التظلم المقدم من النادي الأهلي بعد أحداث مباراة القمة في الدوري بالدور الأول. 

 

تخفيف عقوبة كهربا لـ 6 مباريات ونصف مليون جنيه

وقررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة  تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة عن مباراة القمة بالدور الأول.

 

تخفيض غرامة الأهلي ومرتضى منصور لـ 100 ألف جنيه

كما قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة  إلى  تخفيض الغرامات على الأهلى ورئيس الزمالك إلى مائة ألف جنيه على كل منهما فقط.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا ١٢ مباراة وتغريمه مليون جنيه مع تغريم الأهلى ٢٠٠ ألف جنيه ورئيس الزمالك ٣٠٠ ألف جنيه بسبب شكاوى متبادلة بين الطرفين عقب مباراة القمة بالدور الأول من عمر الدوري.

 

 

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محمود كهربا الأهلي الاتحاد الدولي الفيفا الفيفا

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