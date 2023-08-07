اتحاد الكرة يرسل قرار تخفيض عقوبة كهربا للأهلي

كهربا، تسلم مجلس إدارة اتحاد الكرة الخطابات والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات لإخطار الأندية بها، ومن ضمنها أخبار محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

ويعد قرار تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات والغرامة المالية من مليون جنيه إلى نصف مليون جنيه، هو أبرز القرارات التي صدرت عن لجنة التظلمات، خاصة أن عقوبة مهاجم الأهلي أثارت جدلا كبيرا في الشارع الرياضي على مدى الأسابيع الماضية.

التظلمات تخفض عقوبة كهربا

وجاءت عقوبة كهربا وفق ما أكده المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة".

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وأصدرت لجنة التظلمات العقوبة يوم الخميس الماضي، لكن الاتحاد لم يكن قد تسلمها في مواعيد العمل الرسمية، وسلمها أمس الأحد بعد إجازة يومي الجمعة والسبت.

أصبح محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، مهددا بالغياب عن صفوف منتخب مصر الوطني خلال معسكره المقبل، المحدد انطلاقه أوائل سبتمبر القادم، استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم 8 سبتمبر، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، ومباراة تونس الودية يوم 12 سبتمبر.

المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات، فيتو

إيقاف كهربا 6 أشهر

في سياق آخر، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي خلال لجنة الاستماع للقضية الخاصة باللاعب محمود كهربا إيقاف نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك.

وأنه سيتم توقيع غرامة على اللاعب قدرها 30 ألف فرانك سويسري لصالح الفيفا وأن الإيقاف الموقع على اللاعب يتم رفعه مباشرة بمجرد دفع الغرامة لنادي الزمالك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تأكد فيه عدم وصول أي خطابات رسمية من الفيفا لاتحاد الكرة حيث من المتوقع أن يصل الخطاب خلال أيام.

وتبلغ الغرامة المفروضة على محمود كهربا من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” لصالح نادي الزمالك 2,5 مليون دولار.

وبحسب محامى اللاعب أشرف عبد العزيز، فإن قرار إيقاف كهربا 6 أشهر سيتم رفعه في أي وقت يقوم فيه اللاعب بسداد الغرامة لصالح نادي الزمالك، وبالتالي مشاركته في مباريات النادي الأهلي ومنتخب مصر بشكل طبيعي.

أول إرتباط رسمي لفريق الأهلي

جدير بالذكر أن فريق الكرة بالنادي الأهلي ليس لديه أي ارتباطات رسمية قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الأول من سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي لم يؤكده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى ألان، وسيكون من حق كهربا المشاركة في المباراة بمجرد تسديد الغرامة المستحقة لصالح الزمالك.

أول ارتباط رسمي لمنتخب مصر

أما أول ارتباط رسمي ينتظر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، فسيكون في الثامن من شهر سبتمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، وحال لم يسدد كهربا غرامة نادي الزمالك فلن يتمكن من المشاركة في المباراة.

اتحاد الكرة يعلق على إيقاف كهربا

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الجبلاية لم تتلق حتى الآن أي خطابات من جانب الاتحاد الدولي الفيفا، بشأن ما أثير حول إيقاف محمود كهربا نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضة لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك.

وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه لا يوجد أي خطابات رسمية عن إيقاف كهربا قائلا: "لا نعلم من أي جهة تم إصدار هذا القرار".