الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يرسل قرار تخفيض عقوبة كهربا للأهلي

محمود كهربا لاعب
محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، فيتو

كهربا، تسلم مجلس إدارة اتحاد الكرة الخطابات والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات لإخطار الأندية بها، ومن ضمنها أخبار محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

 ويعد قرار تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات والغرامة المالية من مليون جنيه إلى نصف مليون جنيه، هو أبرز القرارات التي صدرت عن لجنة التظلمات، خاصة أن عقوبة مهاجم الأهلي أثارت جدلا كبيرا في الشارع الرياضي على مدى الأسابيع الماضية.

 

التظلمات تخفض عقوبة كهربا

وجاءت عقوبة كهربا وفق ما أكده المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة".

Advertisements

وأصدرت لجنة التظلمات العقوبة يوم الخميس الماضي، لكن الاتحاد لم يكن قد تسلمها في مواعيد العمل الرسمية، وسلمها أمس الأحد بعد إجازة يومي الجمعة والسبت.

أصبح محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، مهددا بالغياب عن صفوف منتخب مصر الوطني خلال معسكره المقبل، المحدد انطلاقه أوائل سبتمبر القادم، استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم 8 سبتمبر، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، ومباراة تونس الودية يوم 12 سبتمبر.

المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات، فيتو

إيقاف كهربا 6 أشهر

في سياق آخر، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي خلال لجنة الاستماع للقضية الخاصة باللاعب محمود كهربا إيقاف نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك.

وأنه سيتم توقيع غرامة على اللاعب قدرها 30 ألف فرانك سويسري لصالح الفيفا وأن الإيقاف الموقع على اللاعب يتم رفعه مباشرة بمجرد دفع الغرامة لنادي الزمالك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تأكد فيه عدم وصول أي خطابات رسمية من الفيفا لاتحاد الكرة حيث من المتوقع أن يصل الخطاب خلال أيام.

وتبلغ الغرامة المفروضة على محمود كهربا من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” لصالح نادي الزمالك 2,5 مليون دولار.

وبحسب محامى اللاعب أشرف عبد العزيز، فإن قرار إيقاف كهربا 6 أشهر سيتم رفعه في أي وقت يقوم فيه اللاعب بسداد الغرامة لصالح نادي الزمالك، وبالتالي مشاركته في مباريات النادي الأهلي ومنتخب مصر بشكل طبيعي.

 

أول إرتباط رسمي لفريق الأهلي

جدير بالذكر أن فريق الكرة بالنادي الأهلي ليس لديه أي ارتباطات رسمية قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الأول من سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي لم يؤكده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى ألان، وسيكون من حق كهربا المشاركة في المباراة بمجرد تسديد الغرامة المستحقة لصالح الزمالك.

أول ارتباط رسمي لمنتخب مصر

أما أول ارتباط رسمي ينتظر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، فسيكون في الثامن من شهر سبتمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، وحال لم يسدد كهربا غرامة نادي الزمالك فلن يتمكن من المشاركة في المباراة.

 

اتحاد الكرة يعلق على إيقاف كهربا

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الجبلاية لم تتلق حتى الآن أي خطابات من جانب الاتحاد الدولي الفيفا، بشأن ما أثير حول إيقاف محمود كهربا نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضة لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك.

وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه لا يوجد أي خطابات رسمية عن إيقاف كهربا قائلا: "لا نعلم من أي جهة تم إصدار هذا القرار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كهربا مجلس ادارة اتحاد الكرة أخبار محمود كهربا لجنة التظلمات باتحاد الكرة التظلمات تخفض عقوبة كهربا إيقاف كهربا 6 شهور منتخب مصر الأول لكرة القدم

مواد متعلقة

بحضور العائلة، كهربا يقضي إجازته على الشاطئ (صور)

كهربا مهدد بالغياب عن منتخب مصر في تجمع سبتمبر

ما فعله مخاطرة كبيرة، شبانة يهاجم محامي كهربا بعد رفضه سداد غرامة الزمالك

أول رد من اتحاد الكرة على إيقاف كهربا 6 أشهر من الفيفا

الأكثر قراءة

نشرة الأخبار، عرض سعودي ضخم لـ محمد صلاح، عطل بـ "تيك توك"، مرتضى يعلق على رحيل عبد الحفيظ

"لغز كبير".. رضا عبد العال يعلق على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 7-8-2023 أبراج القوس والعقرب والميزان

أسعار الفاكهة اليوم، الأناناس يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

حبس 3 عناصر إجرامية لحيازة مخدرات بملايين الجنيهات في الإسكندرية والشرقية

طريقة عمل الكشري في البيت ألذ من الجاهز وأوفر

اتحاد الكرة يرسل قرار تخفيض عقوبة كهربا للأهلي

أحداث 7 أغسطس، مذبحة سميل، ميلاد محمد بديع ورحيل دلال عبد العزيز وحسن الأسمر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 7-8-2023 أبراج القوس والعقرب والميزان

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 7-8-2023 أبراج العذراء والأسد والسرطان

السبب الحقيقي لاختفاء أقدم حفرة على سطح الأرض

سر الجثة العارية في البرميل الغارق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم 6-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية