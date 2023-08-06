انتهاء مهلة "إيكواس" للمجلس الحاكم في النيجر

انقلاب النيجر، انتهت، اليوم الأحد، المهلة التي وجهتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للمجلس الحاكم في النيجر، حيث أكدت المجموعة استعدادها للتدخل عسكريا.

كما تصاعد ضغط المجتمع الدولي على انقلابيي النيجر، حيث أكدت الخارجية الفرنسية دعمها الشديد لجهود إيكواس لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم.

يأتي هذا في وقت عبّر حمودو محمدو، رئيس وزراء النيجر في حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم عن أمله في الوصول إلى حل تفاوضي للأزمة في البلاد.

Advertisements

ويسود هدوء حذر في نيامي عاصمة النيجر يتزامن مع انتهاء مهلة الإفراج عن الرئيس المعزول بازوم والعودة للنظام الدستوري حددتها منظمة إيكواس.

المجلس العسكري في النيجر المساعدة

ومن جانبه، طلب المجلس العسكري في النيجر المساعدة من مجموعة فاجنر الروسية لمواجهة أي تدخّل عسكري محتمل من قبل إكواس. وكشفت مصادر أن مجموعة فاجنر تدرس طلب التدخّل.

وكان مجلس الشيوخ النيجيري طالب بالحل الدبلوماسي لقضية الانقلاب في النيجر وتفادي العمل بالقوة، بعد أن وافق قادة دفاع مجموعة "إيكواس" على خطة لتدخل عسكري محتمل.

وجاءت دعوة مجلس الشيوخ النيجيري، أمس السبت، إلى تفادي العمل العسكري في النيجر، وذلك قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على المجلس العسكري لاستعادة الديمقراطية، بعد أن سيطر على الحكم في النيجر الأسبوع الماضي وفق وكالة بلومبيرج.