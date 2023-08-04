السبت 05 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تشمل كيفية وموعد نشر القوات، إيكواس تضع خطة التدخل العسكري في النيجر

إيكواس، فيتو
إيكواس، فيتو

أعلن عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" اليوم الجمعة، أن وزراء الدفاع في دول غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل محتمل في النيجر تشمل كيفية وموعد نشر القوات.

 

وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، قال المفوض إن "التكتل لن يبلغ قادة الانقلاب بموعد ومكان ضربتنا والقرار سيتخذه رؤساء الدول"، مضيفا: "نرغب أن تنجح الدبلوماسية ونمنح مدبري انقلاب النيجر كل الفرص الممكنة للتراجع عما فعلوا".

 

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واتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي تضم 15 دولة، إجراءات عديدة بشأن الانقلاب في النيجر، الذي عزل الرئيس محمد بازوم عن منصبه أواخر الشهر الماضي.

 

إيكواس تكشف مصير التدخل العسكري في النيجر

والأربعاء الماضي، قال مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"ن اليوم الأربعاء، خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان غرب إفريقيين في أبوجا إن التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير".

 

وصرح مفوض "إيكواس" المكلف الشؤون السياسية والأمن عبد الفتاح موسى "الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح.

 

لكنه استدرك قائلا إنه "يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال"، وفق "فرانس برس".

 

إعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم

وكان زعماء غرب إفريقيا الذين اجتمعوا في قمة استثنائية الأحد في العاصمة النيجيرية قد دانوا الانقلاب وأمهلوا الانقلابيين أسبوعا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

 

ولم يستبعدوا إمكانية استخدام القوة.

 

إيكواس تهدد الانقلابيين في النيجر 

والأحد الماضي أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" خلال اجتماع قمة في أبوجا الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري من دون أن تستبعد "استخدام القوة".

 

وطلبت المجموعة الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه الانقلابيون والعودة الكاملة الى النظام الدستوري في جمهورية النيجر، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو.

 

وحذرت قمة "إيكواس" من أنه في حال "عدم تلبية المطالب في مهلة أسبوع"، ستقوم المجموعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية.. وهذه الاجراءات قد تشمل استخدام القوة".

 

كما قرر قادة "إيكواس"، فرض عقوبات مالية، وخصوصا تعليق "كل التبادلات التجارية والمالية" بين دولها الأعضاء والنيجر، إضافة إلى "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".

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