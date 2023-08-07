الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

تشيلسي فرس الرهان في سوق الانتقالات في إنجلترا

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

يعد سوق الانتقالات أمر هام لمتابعي كرة القدم في ظل توقف الدوريات، ويعد فريق تشيلسي هو فرس الرهان في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية في إنجلترا حيث أجرو العديد من الانتقالات أكثر من غيرهم علي مستوي الأندية الإنجليزية.

ونعرض لكم في التقرير التالي سوق انتقالات البلوز الحالي: 

سوق انتقالات تشيلسي في الصيف الحالي 

  • بوتشينيو مدير فني.
  • استعادة مالانج سار من الإعارة من موناكو.
  • شراء 6 لاعبين  ( نكونكو من لايبزيج، ديساسي، جاكسون من فياريال، موريرا من بينفيكا، ماتوس من نوريتش سيتي  ، جابرييل من سانتوس )
  • رحيل 12 لاعبين  كل من ( باكايوكو، نجولو كانتي، كوفاسيتش، هافيرتز، لوفتس تشيك، ويبستر، ماونت، ازيبلكويتا، فوفانا، بولسيتش، كوليبالي، ميندي  )

 

 

 

 

 

مواعيد بداية الدوريات الخمس الكبري 

  •  الدوري الإنجليزي الممتاز ينطلق  يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 بمواجهة قوية بين مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي يستضيف بيرنلي الصاعد إلى البريميرليج.
  • ينطلق الموسم الكروي الجديد للدوري الإسباني يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، وستنتهي مباراته الأخيرة يوم الأحد 26 مايو 2024.
  • ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم الأحد 20 أغسطس المقبل، كما ستُقام منافسات الجولة الختامية يوم الأحد 26 مايو 2024.
  • ينطلق الموسم الكروي في ألمانيا يوم الجمعة 18 أغسطس 2023، أما ختامه سيكون يوم السبت 18 مايو 2024.
  • ينطلق الموسم الجديد للدوري الفرنسي يوم 12 أغسطس المقبل على أن ينتهي يوم السبت 18 مايو 2024 بإقامة مباريات الجولة الـ34.

 

 

جوارديولا يسخر من قانون الوقت بدل الضائع

وأضاف: "الآن المباريات ستصل إلى 100 دقيقة، لم يحدث أي شيء اليوم وتم إضافة 8 دقائق، تم تمديد الوقت من أجل الأهداف.. إذا كانت النتيجة (4-3) وتم وضع 45 ثانية من أجل 7 أهداف، فسنصل للساعة التاسعة صباحًا ونحن لا نزال نخوض المباراة".

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وكان ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أول المستفيدين وأيضًا أول ضحايا القوانين الجديدة للاتحاد الإنجليزي، خلال فوز فريقه أمس على مانشستر سيتي بركلات الترجيح ليتوج بلقب الدرع الخيرية.

وتأخر آرسنال 1-0، حتى عدل لياندرو تروسارد النتيجة في الدقيقة 101، ليستفيد أرتيتا من أول تعديل في القوانين، والخاص باحتساب كل ثانية من الوقت المهدر في المباراة.

كما أنه تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول، لاعتراضه على أحد قرارت الحكم، في ظل تطبيق قواعد جديدة للسيطرة على سلوك المدربين.

وقال أرتيتا عن قانون الوقت بدل الضائع، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "من الجيد للغاية القيام بذلك، الأمر ذهب بعيدًا في السابق، والآن سيتوجب على الفرق التفكير مرتين.. علينا تحضير أنفسنا لخوض 100 دقيقة في المباراة، هذا سيحدث كل أسبوع".

أما عن البطاقة الصفراء التي تلقاها، فرد بقوله: "لا يمكنني تغيير سلوكي في 3 أيام، لا يمكنني القول إننا غدًا سنلعب دون تسلل.. ماذا سيفعل حكم الراية حينها؟ سأحاول القيام بأفضل ما لدي".

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تشيلسي سوق الانتقالات الصيفية البلوز الاندية الانجليزية بوتشينيو

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