السبت 05 أغسطس 2023
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رياضة

أول تعليق من ديساسي بعد الانضمام لصفوف تشيلسي

ديساسي، فيتو
ديساسي، فيتو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعاقده مع المدافع أكسيل ديساسي قادما من موناكو الفرنسي.

أول تعليق لديساسي بعد الانضمام لتشيلسي

وقال لاعب تشيلسي الجديد في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، في هذا النادي الكبير. أنا فخور حقًا بأن أكون جزءًا من هذا النادي، وآمل أن أحقق أشياء كبيرة هنا كـ الفوز بالألقاب. سأفعل كل ما بوسعي. لتحقيق تلك الأهداف. أنا طموح جدًا."

وأضاف: "لا يمكنني الانتظار لأشعر بطاقة الجماهير، هذا ملعب جيد للغاية، حيث تكون قريب بشكل جميل من الجماهير. ملعب إنجليزي نموذجي. حماسة الجماهير في الدوري الإنجليزي، والأجواء، وحدة المباريات: إنه شيء يثيرني."

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وأكمل ديساسي: "لقد استمتعت بمشاهدة هازارد، دروجبا، لامبارد. أحببت ديفيد لويز كثيرا! كان مجنونا. لقد كان ممتعًا جدًا مشاهدته على أرض الملعب وكان بإمكانه التسديد من مسافة بعيدة. أحب أن أفعل ذلك أحيانًا أيضًا! وأيضًا، سيسك فابريجاس لقد لعبت معه لمدة عامين في موناكو وكان رائعًا. هؤلاء اللاعبون يبرزون."

ولم يكشف تشيلسي التفاصيل المالية للصفقة، غير أن تقارير صحفية بريطانية أكدت أن قيمتها بلغت 45 مليون يورو.

يذكر أن المدافع صاحب الـ25 عاما شارك في 49 مباراة مع موناكو الموسم الماضي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.

إصابة مدافع تشيلسي بالرباط الصليبي

وعلى صعيد آخر أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي إصابة مدافعه الفرنسي ويسلي فوفانا بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يعني غياب اللاعب عن عدد كبير من مباريات البلوز في الموسم المقبل حيث تمتد فترة غيابه لأكثر من 6 أشهر.

وانضم ويسلي فوفانا إلى تشيلسي قادما من ليستر سيتي في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 80 مليون يورو، إلا أنه تعرض لإصابة قوية أبعدته فترة طويلة عن تشيلسي في الموسم الماضي، بعدما عانى من التواء في الركبة. 

وأوضح النادي اللندني أن فوفانا سيخضع لعملية جراحية وسيغيب عن جزء كبير من موسم 2023-2024.

وأشار إلى أن المدافع البالغ من العمر 22 عاما لم يسافر مع بقية زملائه في الفريق بجولتهم التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخاض ويسلي فوفانا مع تشيلسي في الموسم الماضي 22 مباراة مع تشيلسي سجل خلالهم هدفين.

كما توصل نادي تشيلسي الإنجليزي، لاتفاق مع برايتون من أجل التعاقد مع حارس مرماه، روبرت سانشيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية عن توصل نادي تشيلسي لاتفاق مع برايتون من أجل التعاقد مع روبرت سانشيز، البالغ من العمر 25 عامًا، لتشتعل منافسة إسبانية مع كيبا أريزابالاجا على حراسة مرمى البلوز.

وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يخضع سانشيز للفحوصات الطبية الشاملة في الساعات القليلة المقبلة، في صفقة كلفت خزائن تشيلسي ما يقرب من 20 مليون جنيه إسترليني.

من ناحية أخرى، تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي صدمة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية، بعد رفض مسئولي برايتون عرضا بـ 80 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو نجم خط وسط برايتون.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن برايتون رفض عرضًا بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 93 مليون يورو، من تشيلسي لشراء كايسيدو، رغم أن قيمة اللاعب السوقية لا تتجاوز 75 مليونا بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وكان تشيلسي بدأ مفاوضات لضم اللاعب بعرض قيمته 70 مليون استرليني، قبل أن يرفع قيمة العرض إلى 80 مليونا، إلا أن إدارة برايتون تتمسك بالحصول على 100 مليون من بيع الإكوادوري البالغ من العمر 21 عامًا.

لعب كايسيدو 43 مباراة مع برايتون في الموسم الماضي بكافة البطولات، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

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