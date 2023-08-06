مقارنة بين أسعار سيارات MG 5 موديل 2022 قبل وبعد زيادة شهر أغسطس (صور)

سيارات MG، شهد سوق السيارات المصرى حالة من التغيرات السعرية لأسعار السيارات بالتزامن مع ارتفاع سعر الفائدة إلى 1%، وأبرز السيارات التي ارتفعت أسعارها سيارات MG 5 موديل 2022 بنسبة تصل نحو 10 آلاف جنيه على سعر السيارة الرئيسي، وذلك بعد زيادة الطلب ونقص المعروض داخل المعارض.



وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية سيارات MG، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار السيارات خلال شهر أغسطس الجاري.

ونحرص في استعراض أسعار السيارات Mg موديل 2022 قبل وبعد زيادة شهر أغسطس وفقا لما أعلنته الشركة في مصر وهي كالتالي:

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أسعار MG 5 الجديدة موديل 2022

يصل سعر الفئة الأولى ستاندرد 689.990 ألف جنيه بدلًا من 679.990 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية كمفورت 729.990 ألف جنيه بدلًا من 719.990 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة لاكشري 759.990 ألف جنيه بدلًا من 749.990 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

مواصفات محركات سيارات MG 5 موديل 2022



وتأتي السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 120 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر. وتحقق السيارة استهلاك وقود بواقع 5.8 لتر لكل 100 كم.

وتتسارع السيارة عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات ووسائل الأمان سيارات MG 5 موديل 2022

وسائد هوائية أمامية

وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD

وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP

ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

مثبت سرعة

وخاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين)

وضبط المرايات الخارجية كهربائيا

ومكيف هواء

وخاصية تعديل المقاعد الأمامية

كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية

وبلوتوث

ومدخل USB

عجلة قيادة متعددة الوظائف

وتكييف يدوي

ومفتاح ذكي لتشغيل السيارة

وعجلة قيادة جلد