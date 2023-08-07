إحالة عاطل بتهمة حيازة 2 كيلو إستروكس في السلام للجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل بتهمة حيازة 2 كيلو إستروكس ومعدات تقسيم المخدر لتوزيعها على عملائه فى مدينة السلام لمحكمة جنايات القاهرة.

وردت معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديريـة أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء تواجده داخل شقته بدائرة القسم.

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وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - مقص حديدى - كمية من الأكياس المُعده للتعبئة - ميزان حساس).

وبمواجهة المتهم أمام اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.