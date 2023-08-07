الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إحالة عاطل بتهمة حيازة 2 كيلو إستروكس في السلام للجنايات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت  نيابة السلام بإحالة عاطل بتهمة حيازة 2 كيلو إستروكس ومعدات تقسيم المخدر لتوزيعها على عملائه فى مدينة السلام لمحكمة جنايات القاهرة.

وردت معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديريـة أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء تواجده داخل شقته بدائرة القسم.

Advertisements

 

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - مقص حديدى - كمية من الأكياس المُعده للتعبئة - ميزان حساس).

وبمواجهة المتهم أمام اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

محاكمة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش في الشرابية

حجز راكب أجنبي ضبط بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا بمطار القاهرة

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر البودر في الزاوية

الأكثر قراءة

ساويرس عن أبوتريكة: ليس إرهابيًا وأنا معارض لكلامه وأفكاره

توفيق عكاشة: مصر تشهد أيامًا حاسمة لمستقبلها من الآن حتى انتخابات الرئاسة

ننشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

أولياء أمور طلاب جامعة كوفنتري ينظمون وقفة اعتراضا على زيادة الرسوم الدراسية (فيديو)

أنا ولد مش بنت واسمي عبد الرحمن.. مأساة الطفلة داليا تثير الأحزان.. آثار التعذيب على جسدها.. وسائق النهضة ينقذها من الشارع

الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تجديد تعاقده

عاجل.. لأصحاب الفخامة (6)

5 مشاهد ترصد علاقة الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

النور بيقطع عندك كام مرة؟ ردود صادمة وإجابات ساخرة (فيديو)

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة محمد صلاح.. مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

تفسير حلم الخصام فى المنام وعلاقته بعدم القدرة على التخلص من الذنوب والمعاصي

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية