محافظ الشرقية يشكل لجنة لحصر الأطفال مجهولي النسب

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ٣٩٩٥ لسنة 2023 بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، وعضوية مديري إدارات الوحدة العامة لحماية الطفل والأسرة والطفولة بمديرية التضامن الإجتماعية الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة ومقرري وحدة حماية الطفل بمركزي كفر صقر وفاقوس.

توفر الرعاية الكاملة بأسلوب يشبع احتياجاتهم

وأوضح المحافظ أن اللجنة تختص بحصر أعداد الأطفال المعثور عليهم ( مجهولي النسب) بمركزي كفر صقر وفاقوس وتم تسليمهم للأسر البديلة منذ عام ٢٠١٣ م حتي تاريخه.

وأشار إلى أن المجتمع يقع على عاتقه مسئولية حقوق الأطفال ( مجهولي النسب) في توفير الرعاية الكاملة بأسلوب يشبع جميع احتياجاتهم الأساسية بما يضمن عدم معاناتهم مستقبلًا.

ولفت إلى أهمية دور الأسرة البديلة في تحقيق كل ذلك من الناحية الاجتماعية والنفسية وأضاف المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى المذكرة المقدمة من الوحدة العامة لحماية الطفل بشأن طلب تشكيل لجنة لحماية الأطفال المعثور عليهم وتم تسليمهم إلي أسر بديلة.

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مجهودات الوحدة العامة لحمية الطفل

وكشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال وذلك من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فردًا مؤثرًا في المجتمع.

المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب المحافظ

ومن جانبها أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إلى أهمية حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية بينما استعرضت الأستاذة هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام مجهودات الوحدة خلال الـ ٦ أشهر الماضية.

400 بلاغ لأطفال معرضة للخطر

وقالت: تلقينا أكثر من 400 بلاغ لأطفال معرضة للخطر تنوع ما بين ( إساءات جسدية ونفسية -خدمات وخلافات أسرية – استغلال و٨ إهمال- - إساءات جنسية - وفاة أطفال بشبهة جنائية -عمالة اطفال - ازياء اطفال معثور عليها - زواج أطفال ) وتقديم الدعم اللازم اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا وقانونيا لهم وعمل خطة رعاية متكاملة وإدارة حالة لتلك البلاغات وتم التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى للطفل وتطبيق الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام.

المشاركة فى اختيار الأم المثالية

كما تم المشاركة فى اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة (كعضو فى لجنة إختيار الأم المثالية بالمحافظة برئاسة السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية) حيث تم اجتماع أعضاء الوحدة العامة والوحدات الفرعية لحماية الطفل بالمحافظة بمقر مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية لمناقشة البلاغات الواردة والتأكيد على المتابعة المستمرة لها حتى زوال الخطر عن الأطفال كما تم الإتفاق على (عمل بروتوكول مع قسم التوجيه النفسى بمديرية التربية والتعليم لعمل التدخلات النفسية اللازمه للحالات - عمل حملات مكثفة لتوعية الاطفال والآباء والمدرسين ضد جرائم التحرش والاستغلال الجنسى ومخاطر الانترنت وتفعيل دور الجمعيات الأهلية) ومشاركة المجتمع المدنى فى إزالة الخطر عن الاطفال.

فريق المهمة الاستشارية للمجلس القومى للأمومة والطفولة

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن المحافظة إنه تم استقبال وفد من فريق المهمة الاستشارية للمجلس القومى للطفولة والأمومة لمناقشة ما تم عمله بمحافظة الشرقية فى مجال مناهضة جريمة ختان الإناث وعرض أهم الأنشطة والفعاليات التى قامت بها وحدات الحماية فى هذا الشأن.

كما تم زيارة جمعية شباب الشرقية بمدينة القنايات ومركز ديرب نجم لمقابلة الفئات المستهدفة وتم الإشادة بإنجازات محافظة الشرقية فى هذا الشأن واعتبارها أفضل المحافظات التى تم زيارتها من حيث الأنشطة والفعاليات والاهتمام بتلك القضية وتشكيل لجنة لشؤون ذوي الهمم وذلك بعضوية الوحدة العامة لحماية الطفل والمشاركة فى اجتماع للاتفاق على آلية العمل بها وتوحيد الجهود الخاصة بذوى الهمم وتفعيلها.