سيب وأنا أسيب، مشهد محذوف من وصلة رقص أحمد السعدني في المسلسل (فيديو)

سيب وأنا أسيب، نشر الفنان أحمد السعدني مشهدًا محذوفًا من آخر حلقات مسلسل سيب وأنا أسيب وهو المشهد الذي يقدم فيه وصلة رقص داخل الحجز على أنغام أغنية أم كلثوم “ألف ليلة وليلة”.

وكتب أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام مع الفيديو “ شاهد المقطع المحذوف الحفله اللي اتعملت على هيما في الحجز #سيب_وأنا_أسيب”.

سيب وأنا أسيب حلقة 6

شهدت سيب وأنا أسيب حلقة 6 استمرار المناوشات بين بيلا وإبراهيم خاصة بعد سرقة بيلا أموال إبراهيم التي تتخطى مليون جنيه.

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حيث قدم إبراهيم في سيب وأنا أسيب حلقة 6 محضرًا في بيلا يتهمها فيه بسرقة أمواله، بينما حضرت له مفاجآة باتهامه له بأنه ضربها فقرر الضابط في الأخير خلال سيب وأنا أسيب حلقة 6 حجز الثنائي في الحجز وكلاهما كان له مصيرًا مختلفًا في الحجز.

كما شهدت سيب وأنا أسيب حلقة ٦ الكشف عن مصير شخصية سناء التي تقدمها الفنانة هنادي مهنا، ففي نهاية سيب وأنا أسيب حلقة ٦ كشفت والدة إبراهيم (أحمد السعدني) عن سعادتها بلقاء بيلا فهي من رائحة سناء “الله يرحمها” لتدخل بيلا في حالة صدمة.

وصلة رقص لأحمد السعدني

شهدت الحلقة ٦ من مسلسل سيب وأنا أسيب تقديم أحمد السعدني لوصلة رقص على أنغام أغنية ألف ليلة وليلة للفنان أم كلثوم.

وقدم السعدني وصلة الرقص أثناء تواجده في الحجز بعد مشادة واتهامات متبادلة مع خطيبته وزوجته بيلا الجندي.

سيب وأنا أسيب حلقة 5

شهدت سيب وأنا أسيب حلقة ٥ استمرار المناوشات بين بيلا وإبراهيم حيث يقرر إبراهيم إزالة كل الأبواب حتى يمنع بيلا من أن الاختباء.

وخلال سيب وأنا اسيب حلقة ٥ يكتشف كارلوس أن هناك شائعات تفيد بانفصاله عن بيلا الجندي خطيبته، ويحاول التواصل مع بيلا ولكن إبراهيم يمنعها ويقرر أن يأخذ الهاتف ويغلقه، فتذهب بيلا إلى البنك وتنوي شراء خط جديد ولكن تكتشف خلال سيب وأنا أسيب حلقة ٥ أن هناك حسابا بنكيا مشتركا بينها وبين زوجها إبراهيم به مليون جنيه فتقرر سرقة الأموال على سبيل مواصلة مضايقته، وعلى جانب آخر يتمكن عوض في سيب وأنا أسيب حلقة ٥ من التخلص من فخ عزة وكشفها لأمر تواجده في “الكبارية”.