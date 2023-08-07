الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أسعار تذاكر حفل مي فاروق في السعودية

مي فاروق، فيتو
مي فاروق، فيتو

تحيي المطربة مي فاروق حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية يوم 11 أغسطس الجاري  ضمن فعاليات “جولة المملكة”، وذلك بعد إحيائها لمجموعة حفلات هناك مؤخرا.

 

أسعار تذاكر حفل مي فاروق في السعودية 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل مي فاروق في السعودية أسعار تذاكر الحفل وجاءت الفئات كالآتي، الفئة الأولي  345 ريالا سعوديا  و الفئة الثانية  230 ريال سعودي، والفئة الثالثة 115 ريالا سعوديا.

ومن ناحية أخري، قالت المطربة مي فاروق:"وأنا طفلة مكنتش أعرف إن صوتي حلو بس كنت بغني في البيت مع الأغاني بتاعت الأطفال بس أبويا كان صوته حلو وودنه حلوة جدا ولاحظوا علي الموهبة".

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انطلاقة مي فاروق

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أنغام" الذي تقدمه الفنانة أنغام بقناة "دي ام سي":"بابا ابتدى يدخلني في جو اننا نغني بجد ونتمرن علي الأغاني بجد وسمعني ليلى مراد وفايز أحمد وأنا عمري 8 سنين رغم أنها أغاني تقيلة علي طفل وكلمات مش مفهومة أوي، وابتديت احفظ الأغاني بتاعتهم وأذاكرها وأقعد اسمعها وأغني معاها".

 

إعلان أوبرا الأطفال

وأكملت:"يوم من الأيام لقيت إعلان أوبرا الأطفال وقتها بابا قال طب نوديها واهي تتبسط وتضيع وقتها في حاجة مفيدة، وفعلا روحت اتقدمت كان مع المايسترو سليم سحاب وابتديت اتمرن مع الكورال وكان بيمرنا علي حاجات صعبة بالنسبة لوعينا وفهمنا الموشحات وقصائد وأغاني لبناني وحاجات تقيلة وعدت الأيام ولقيت نفسي بقف علي مسرح دار الأوبرا وأنا طفلة في كوال كبير كان أكبر جيل في الكورال وخرج اسماء كبيرة جدا وكنت من المحظوظين أن مشيت في الحتة دي وابتدأت اتعرف في الوسط".
 

أول أغنية غنتها مي فاروق 

وتابعت مي فاروق:"أول أغنية غنتها كانت لفايزة أحمد اسمها خاف الله، وغنتها كلها واللحن كان صعب أوي بس حلو وكان اختبار تقيل اوي وكان عمري 13 سنة، وسبحان الله الناس حبتها مني جدا".

 

منطقة غناء أم كلثوم

ولفتت:حسيت أن أم كلثوم في جنب لوحدها ومختلفة عن العظماء وهي حالة فريدة واتقل حاجة وأصعب حاجة فقلت اجرب اروح للمنطقة بتاعتها وقعدت اتمرن واحفظ اغانيها وأول أغنية حفظت لها كانت حانت الأقدار وعرفت الهوى".


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