الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وكيل الأزهر يستقبل القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو لبحث سبل التعاون (صور)

الدكتور محمد الضويني،
الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، فيتو

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أديسا جيسو، القائمة بأعمال سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة، اليوم الإثنين، لبحث سبل التعاون في المجالين الدعوي والعلمي.

طلاب بوركينا فاسو في الأزهر

أوضح وكيل الأزهر أن الأزهر لديه 620 طالبا وطالبة من دولة بوركينا فاسو يتنوعون ما بين التعليم الجامعي وقبل  الجامعي فضلا عن الدراسات العليا، بالإضافة إلى 25 منحة من الأزهر سنويا، وهو ما يؤكد على التعاون الكبير المشترك بين الأزهر وبوركينا فاسو.

وأكد وكيل الأزهر، أن الأزهر الشريف يعمل من خلال منهج وسطي مستنير يتصدى لكل الأفكار المتطرفة وقد نجح في ذلك من خلال تفنيد الأفكار المتطرفة والرد عليها، وتصحيح المفاهيم وتقديم الحلول للقضايا المعاصرة ومواجهة المشكلات بما يحقق آمال الأمة ويرفع عنها آلامها، كما رسخت مناهج الأزهر على مدار التاريخ قيم المواطنة، مؤكدا على أن أساس التعامل بين البشر هو الإخاء الإنساني والتعايش المشترك والحوار البناء والهادف.

Advertisements

جهود أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ

وأشار وكيل الأزهر إلى جهود أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، مبينا أنها تقوم بجهود كبيرة في تدريب الأئمة والوعاظ داخل مصر وخارجها، حيث تقوم بتزويدهم بكل ما هو جديد في مجال الدعوة،  فضلا عن تدريبهم على التصدي للفكر المتطرف من خلال برامج متخصصة، لمدة شهرين.

من جانبها أعربت أديسا جيسو، القائمة بأعمال سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة، عن شكرها للأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه للطلاب البوركينيين، والجهود المبذولة للتصدي للجماعات المتطرفة والتي تعتنق الأفكار المتشددة وهو ما عانى منه الكثير من دول العالم

 مؤكدة أن هذه الجهود كان لها أثر كبير في فضح هذه الجماعات وتفنيد أفكارهم كما فوتت الفرصة على استقطاب كثير من الشباب للانضمام لهذه الجماعات، وهذا ما يجعل الأزهر دائما محل ثقة وتقدير، كما يعد أهم مؤسسة دينية في العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

وكيل الأزهر سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة طلاب بوركينا فاسو في الأزهر جهود أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ اكاديمية الازهر العالمية لتدريب الائمة شيخ الأزهر الازهر

مواد متعلقة

الأزهر الشريف ينظم دورة تدريبية لتنمية المهارات الدعوية للطالبات الوافدات

الأزهر يدعو حكماء السودان لتغليب مصلحة بلدهم وحماية المدنيين من ويلات الصراع

نائب رئيس جامعة الأزهر يروي قصة يهودي تسبب في نزول آية قرآنية

لماذا يُحرق المصحف؟، فيديو جديد من مرصد الأزهر يكشف الدوافع الخفية لمُنفذ الاعتداء

الأكثر قراءة

ساويرس عن أبوتريكة: ليس إرهابيًا وأنا معارض لكلامه وأفكاره

ننشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

عاجل.. لأصحاب الفخامة (6)

الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تجديد تعاقده

أولياء أمور طلاب جامعة كوفنتري ينظمون وقفة اعتراضا على زيادة الرسوم الدراسية (فيديو)

5 مشاهد ترصد علاقة الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم

ترتيب أندية الدوري من الناحية التسويقية، الأهلي في الصدارة، وبلدية المحلة يتذيل القائمة

أنا ولد مش بنت واسمي عبد الرحمن.. مأساة الطفلة داليا تثير الأحزان.. آثار التعذيب على جسدها.. وسائق النهضة ينقذها من الشارع

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

النور بيقطع عندك كام مرة؟ ردود صادمة وإجابات ساخرة (فيديو)

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

آخرها البطة الصفرا.. تقاليع الدعاية للأعمال السينمائية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

تفسير حلم الخصام فى المنام وعلاقته بعدم القدرة على التخلص من الذنوب والمعاصي

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية