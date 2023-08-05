الشيخ جاسم بن حمد يحسم شراء مانشستر يونايتد بـ 6 مليارات إسترليني

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الشيخ جاسم بن حمد يستعد للفوز بسباق الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني مع الكشف عن موعد انتهاء عملية الاستحواذ.

تفاصيل عملية بيع مانشستر يونايتد

وبحسب الصحيفة فإن مانشستر يونايتد مقتنع بأن الصفقة ستتم بحلول نوفمبر المقبل، بعد أن كانت هناك اتهامات بأن العائلة المالكة (عائلة جليزر)، التي لا تحظى بشعبية، تتباطأ في المفاوضات.

وأكدت الصحيفة أن المناقشات حققت قفزة كبيرة إلى الأمام في الأسابيع الأخيرة، حيث اقترب الآن بيع النادي مقابل 6 مليارات جنيه إسترليني.

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وقام فريق الشيخ جاسم بن حمد ببذل الجهد اللازم قبل تقديم عرض رسمي نهائي، ويتقدم على عرض السير جيم راتكليف في السباق.

وتتولى عائلة جليزر إدارة مانشستر يونايتد منذ عام 2005.

وشارك المدرب إيريك تين هاج في محادثات مع عائلة جليزر حول المستقبل.

تقديم صفقات مانشستر يونايتد

وسيتم تقديم الصفقات الثلاث الكبرى لجمهور أولد ترافورد قبل مباراة اليوم السبت الودية مع لانس. وبحسب "ذا صن" فقد تعاقد مانشستر يونايتد مع راسموس هویلوند مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، في حين ضم ماسون ماونت مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، والحارس أندريه أونانا بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت أنه لا يزال بإمكان تين هاج إبرام صفقة قوية، على الأقل، قبل أن يفتتح مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام ولفرهامبتون يوم الاثنين 14 أغسطس.

وأشارت إلى أن لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط مرشح قوي لتعزيز الفريق، حيث يعتقد أن مانشستر يونايتد أجرى محادثات متقدمة مع فيورنتينا لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

راشفورد يستعد لتسجيل 40 هدفا بالموسم الجديد

وتوقّع ماركوس راشفورد أن يكون قادرًا على تسجيل 40 هدفًا خلال الموسم الجديد مع ناديه مانشستر يونايتد، مدعومًا بمؤازرة واين روني لتحطيم رقمه القياسي كهداف تاريخي لمانشستر يونايتد.

ويتصدّر روني الدولي الإنجليزي السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لـ"الشياطين الحمر" برصيد 253 هدفًا، لكن بعد توقيعه مؤخرًا عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات، يبدو راشفورد البالغ من العمر 25 عامًا في وضعية جيدة لتحطيم هذا الرقم يومًا ما.

ومع إحرازه 30 هدفًا الموسم الماضي، بات رصيد راشفورد 123 هدفًا.

وقال راشفورد لدى سؤاله عن سجلّ روني التاريخي مع يونايتد "لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث، لكن أنا موجود لتسجيل الأهداف ومحاولة صنع تمريرات حاسمة. هناك بالتأكيد فرصة لتحقيق ذلك".

وأضاف "لقد تحدثت بالفعل إلى واين بشأن ذلك، إنه يريدني أن أفعل ذلك. قال إنه سيكون من الجيد بالنسبة لي أن أفعل ذلك لأنني نشأت في النادي، آمل أن أحصل على فرصة لمحاولة تحقيق ذلك".