الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات نصف نهائي البطولة العربية والقنوات الناقلة

البطول العربية للأندية
البطول العربية للأندية بالسعودية، فيتو

حسم الشباب السعودي تأهله لنصف نهائي البطولة العربية ليحسم أمر الرباعي المتواجد في المربع الذهبي حيث تأهل من قبل النصر والهلال من المملكة العربية السعودية ونادي الشرطة ممثل العراق ليصبح المربع الذهبي سعودي إلى جانب فريق عراقي. 

وتستعرض فيتو في التقرير التالي مواعيد مباريات نصف نهائي البطولة العربية والقنوات الناقلة: 

 

مواعيد مباريات نصف نهائي البطولة العربية والقنوات الناقلة

  • يلتقي فريق الشرطة العراقي نظيره النصر السعودي في تمام السادسة مساء يوم الأربعاء على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
  • يلتقي الهلال نظيره الشباب في تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

وتنقل المباريات عبر قنوات ssc السعودية الناقل الحصري لمباريات  البطولة العربية 

 

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي 

تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5  ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

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تأهل الشرطة والهلال والنصر 

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.

 

الشرطة يفوز على السد القطري

وفاز فريق الشرطة على فريق السد القطري بنتيجة 4-2 في مدينة أبها، بينما حقق فريق الهلال انتصارًا بنتيجة 3-1 على فريق الاتحاد السعودي في محافظة الطائف.


في المباراة الأولى، سجل أهداف الشرطة كل من أسو رستم (هدفان) وأمير صباح وأحمد فرحان، بينما جاءت ثنائية فريق السد بواسطة اللاعب أكرم عفيف.

 

الهلال يفوز على اتحاد جدة 

وفي المباراة الثانية، فاز الهلال علي اتحاد جدة 3-1، سجل أهداف الهلال كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري ومالكوم فيليب، بينما جاء هدف الاتحاد بواسطة روماريو دا سيلفا.

 

النصر يفوز على الرجاء المغربي 

وفاز فريق النصر السعودي على نظيره الرجاء المغربي 3-1، في مباراة الفريقين التي أقيمت يوم  الأحد، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

سجل أهداف النصر السعودي: كريستيانو رونالدو، سلطان الغنام، سيكو فوفانا.

بينما سجل اللاعب عبد الله مادو لاعب النصر بالخطأ في مرماه هدف فريق الرجاء المغربي.

 

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