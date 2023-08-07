حملات لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

قال المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية إنه فى إطار مجهودات رئاسة مركز ومدينة الزقازيق المتواصلة لرفع كفاءة منظومة النظافة والارتقاء بمداخل مدينة الزقازيق والوحدات المحلية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وتابعت الوحدات المحلية أعمالها صباح اليوم حيث قامت الوحدة المحلية بشيبة برفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق، شارع السلام، مجمع المدارس، شارع المنشيه، نفق شيبة وطريق موقف المنصوره تجاه القنايات.

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الوحدة المحلية بقرية بهنباى ووحدة العصلوجى

وبالوحدة المحلية ببهنباى تم رفع المخلفات من مداخل الوحدة والطرق الرئيسية، أما بالوحدة المحلية بالعصلوجى تم نظافة الطريق من أول كارفور حتى حدود بردين، فيما قامت الوحدة المحلية ببردين بالمرور والمتابعة على أعمال النظافة اليومية بالطريق العام الزقازيق- بلبيس والعكس، وبنطاق الوحدة المحلية بالشوبك تم رفع تجمعات الأتربة والقمامة وتفريغ الصنايق من أمام قريه شوبك، قرية الطاهرة، دوران أبو الأخضر ودوران الزراعة من الطريق العام الزقازيق - أبوحماد من الاتجاهين.

إيقاف عمل بدروم وإزالة بقرية هرية مركز الزقازيق

وكما أنه تم إيقاف عمل بدروم مخالف بقرية هريه وتم إخلاء الموقع تماما تحت إشراف رئيس الوحدة الأستاذ مجدي العزيزي ورجال القسم الهندسي ببني عامر كما أنه بيتم الآن غلق الورش الحرفية وغلق المحال في الموعد المحدد وترشيد الكهرباء.

كما أنه جارى تكثيف الأعمال اليومية لترشيد استهلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين وكذلك خفض إنارة الشوارع الرئيسية، قامت الوحدة المحلية بالعصلوجى برئاسة المهندس محسن محمد رئيس الوحدة بمتابعة إزالة اللمبات الزائدة بأعمدة الإنارة وكذلك فصل الإعلانات المضيئة والمرخصة وإزالة غير المرخصة.

أعمال النظافة العام بطريق الزقازيق بلبيس

ووجه المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق صباح اليوم لعدد من مواقع العمل بدأها بالوحدة المحلية ببردين حيث أشرف على أعمال النظافة الشاملة بالطريق العام الزقازيق - بلبيس والعكس والتى شملت رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق وازالة كافة الإشغالات الموجودة لتسهيل انتظام حركة سير السيارات والحفاظ على أرواح المواطنين.

طريق تلحوين التابع للوحدة المحلية بشيبة

كما تفقد طريق تلحوين التابع للوحدة المحلية بشيبة وذلك لمتابعة أعمال مسح وتمهيد وتوسعة الطريق العام، وبنهاية الجولة توجه رئيس المركز الى وحدة بالزنكلون لمتابعة أعمال النظافة العامة من رفع السفوحة بالطريق العام وزراعة ورى وتهذيب الأشجار المثمرة لإضفاء لمسة جمالية للطريق وجه الصناديلى العاملين بضرورة العمل الجاد لرفع معدلات النظافة العامة عبر ورديات العمل المختلفة وتحسين المظهر الجمالي لمدينة الزقازيق.

تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظ الشرقية بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل كما قام يسرى راشد نائب رئيس المركز بدفع الجليدر برئاسة المركز للتعاون مع الوحدة المحلية بشيبة النكارية فى تمهيد وتسوية طريق تل حوين وقرية بنى شبل وطريق ميت غمر وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضارى لمدخل الوحدة وكذلك تم بالوحدة المحلية بالنخاس مواصلة اعمال النظافة اليومية والتجميل بالطريق العام ميت غمر - الزقازيق وكذلك ري الأشجار، فى حين قامت كل من الوحدات المحلية ( الشوبك، العصلوجى، بيشة ) بحملات نظافة بالمداخل الرئيسية والقرى شملت رفع تراكمات القمامة والأتربة ورى الأشجار المثمرة على جانبى الطريق لاعطاء لمسة جمالية للطريق.

كما تم رفع تراكمات القمامة بدوران الشوبك،طريق الغار، شارع الزراعة، أسفل كوبرى الزراعة، كوبرى كفر عبد العزيز وحى مبارك وذلك بجهود قسم تحسين البيئة برئاسة المركز.