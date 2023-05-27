الصناديلي يجري جولة تفقدية بالوحدات المحلية بمركز الزقازيق

أجرى المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق مجموعة جولات ميدانية اليوم السبت بدأها بمفاجئة الوحدة المحلية ببنى عامر ووحدة الشوبك وبردين والعصلوجى وشنبارة وشيبه النكارية، لمتابعة سير العمل بالوحدات المحلية، والخدمات المقدمة للمواطنين حيث تابع سير العمل بالوحدات المحلية والأقسام.

تلى ذلك جولة تفقدية ببعض شوارع القرى، والوقوف على مستوى النظافة، وتابع رئيس مركز ومدينة الزقازيق أعمال نظافة ودهانات بلدورات الطرق، وكذا تهذيب وقص الأشجار.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة والتجميل بالمحافظة

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تكليفات لرئيس الوحدو المحلية لشنبارة وبهنباى

وطالب رئيس مركز ومدينة الزقازيق العاملين بتحسين البيئة والزراعات والحملة الميكانيكية بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمدينة مصدرا تكليفاته الفورية لرئيس الوحدة المحلية لقرية شنبارة بتمهيد الطريق الرئيسي للقرية وتسويته.

وشدد على ضرورة تمهيد الطرق وإزالة المعوقات وفتح الطرق أمام حركة المواطنين وبناء علي طلب أهالي قرية شنباره لدائرة المركز بضرورة توفير الجليدر الخاص برئاسة المركز لتمهيد عدد من الطرق الرابطة القرية بالقري المجاورة.

وأكد أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق لا تدخر جهدا في العمل على بحث وحل شكاوى المواطنين والتفاعل الفوري معها، مشددا على جهازه التنفيذى التابع لرئاسة المركز والمدينة بأهمية التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين للعمل على حل مشاكلهم جذريًا، والاستماع إلى آرائهم للنهوض بمستوى الخدمات المقدمه لهم.

متابعة الوحدة المحلية بقرية النخاس

كما تابع المحاسب على الصناديلى العمل بمنظومة النظافه بجميع الوحدات المحليه ورئاسة المركز وذلك بالوحده المحلية بالنخاس حيف تم رفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق التابع للوحد ة المحلية بالنخاس وذلك أمام قرية النخاس وقرية الحلبى ومزلقانات السكة الحديد ورى وتنظيف الأشجار المثمرة التي تم زرعها بالطريق العام وذلك بالاستعانة بمقطورة مياة الأهالي.

وفى وحدة بهنباى قام رجال شئون البيئة والحمله الميكانيكية بالوحدة المحلية ببهنباي بأعمال النظافة اليومية بالطرق العامة والميادين بنطاق الوحده ورفع القمامه من مداخل قرى الوحدة المحلية ببهنباي.ووهو ماحدث بوحدة شيبه حيث تم رفع تراكمات القمامة من شارع السلام ومجمع المدارس وشارع المنشيه ومستشفى صيدناوي ولفظ الجلاله وخلف مصنع الزيت والصابون ورفع السافوحه من طريق مصرف اكوة وطريق الزقازيق ميت غمر ونفق شيبه طريق السبيل.

وفي وحدة بردين كما تم قيام عمال تحسين البيئة بالوحدة مباشرة أعمالهم على الطريق العام بنظافة الطريق العام الزقازيق بلبيس والعكس وتم رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق وكذلك تم شفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين بصفة مستمرة.وبالزنكلون تم رفع مخلفات كسر السراميك من على الطريق الطريق العام.

الوحدة المحلية بالشوبك بسطة

وبالوحده المحليه بشوبك بسطه تم رفع مخلفات القمامه والمخلفات والتراكمات والسافوحه من أمام قريه شوبك بسطه وقريه الطاهره ودوران ابوالاخضر ودوران الزارعه من الطريق العام الزقازيق ابوحماد من الاتجاهين. وفى نطاق الوحدة المحلية بالزنكلون تم متابعة أعمال النظافة فى مناطق رجب ايوب وطريق الاحرار.

وبوحدة بيشة قايد تم متابعة اعمال النظافه اليوميه ورفع مستوى النظافه ورفع تراكمات القمامه فى مناطق متعدده.وبوحدة العصلوجى تم نظافه الكوبرى العلوى ونظافه الفتحات الموجوده بسور السكه الحديد ونظافه الطرق والشوارع وداخل قريه العصلوجى أمام مخزن الغاز وامام الصحه وتم رى الاشجار بجوار سور السكه الحديد.

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