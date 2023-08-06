محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلى لههيا والقرين وفاقوس

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المخطط التفصيلي لمدن ههيا وفاقوس والقرين وذلك بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضي طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المدن.أكد المحافظ أن الاعتماد يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية

اشتراطات البناء ومنع التعدى

وشدد على تنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديد موضحا أن المخطط الذي تم اعتماده يشتمل على كافة الإشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتًا إلى أنه جاء تلبية لإحتياجات المواطنين والإستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية.

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مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأضاف المحافظ أنه تم مراعاة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدن بالمظهر اللائق.كما كلف المحافظ المهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بسرعة إنهاء المخططات التفصيلية والإستراتيجية لباقي المدن، وضرورة الإلتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

أوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن إعتماد المخططات التفصيلية جاء بعد جهود وتنسيق كامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وذلك بعد إجراء دراسة متأنية وتفصيلية للشوارع وتحديد الشكل الأمثل لإستخدامها والمساهمة في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان.

ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من اعتماد 10 مخططات تفصيلية لمدن ( الزقازيق – ديرب نجم – منيا القمح – أبو حماد – مشتول السوق - أولاد صقر - بلبيس - الإبراهيمية – كفر صقر - ابوكبير ) وجارى اعداد الدراسات اللازمة للإنتهاء من المخططات التفصيلي لمدن ( الحسينية – القنايات – صان الحجر - منشأة ابوعمر ) وذلك لتحقيق الإستفادة من الحيز العمراني المعتمد لكل مدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

اهمية منظومة الشكاوى الحكومية

ومن جهة اخرى أكد الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة،،مشيرًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية تمثل إحدى الآليات المهمة.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

ياتى ذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن والإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

واشارمحافظ الشرقية الى أهمية الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن المحافظة تلقت (70) شكوى خلال شهر يوليو الماضى، تم الإستجابة ل (68) شكوى بمعدل إنجاز 97٪.