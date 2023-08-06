الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الشرقية يبحث تعزيز سبل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

محافظ الشرقية يلتقى
محافظ الشرقية يلتقى بالمديرالجديد لمؤسسة خيرية،فيتو

التقى  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  سيد الشوربجي مدير عام إاحدى مؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة الشرقية الجديد  وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة والمؤسسة  لتقديم أفضل الخدمات للمستحقين من أبناء المحافظة حيث أشاد محافظ الشرقية  بدور تلك المؤسسة الاعمال الخيرية والتي استطاعت ان تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في اطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

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خطة العمل خلال الفترة القادمة 

و استعرض مدير المؤسسة الاهلية  بالشرقية  خطة العمل  خلال الفترة القادمه والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ليحيوا حياه كريمة مؤكدًا على الاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

 

مساندة للمواطنين 

هذا وقد قالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية والمستشار الاعلامى للدكتور ممدوح غراب رمحافظ الشرقية أن الدكتور المحافظ أشاد بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والشباب التي تقدم أوجه الدعم والمساندة للمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وكذلك المتضررين من الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة.ومن جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

دور الجمعيات الاهلية 

بينما أوضح  مدير احدى جمعيات المجتمع المدنى بالشرقية أنه تنفيذًا لتعليمات  المدير العام  قامت الجمعية بالتعاون مع المحافظة بتنظيم 5 معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي لتوزيعهم بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ( شنيط الحرابوة وحي النهضة وابن العاص وأبو شرابية ) بمركز كفر صقر وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولي بالرعاية.

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زواج البنات 

وأوضح مسئول احدى جمعيات المجتمع المدنى والتى تقوم بتقديم كافة ما يحتاجه المواطن بالشرقية من ملابس ومأكل ومشرب والمساعدة فى استكمالات البناء وزواج البنات والشباب المتعثرة اسرهم فى اتمام عمليات الزواج حيث تقدم لهم ما يحتاجونه لاستكمال جهاز العروسين.

مبادرة رئيس الجمهورية 

ومن ناحية أخرى كان عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  بمحافظة الشرقية قد أكد فى وقت سابق إستمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

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محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب سيد الشوربجى مدير احدى مؤسسات المجتمه المدنى التعاون بين المحافظة والمؤسسة الاعمال الخيرية لوحة شرف

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