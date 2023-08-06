تموين الشرقية: حملة تموينية شاملة بمركز ههيا

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن.

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حملات تفتيش على الانشطة التموينية والتجارية

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ،شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 45 ) شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله باﻷسواق، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها ( 2 ) طن و( 250 ) كيلوجرام، وتم تحرير المحضر رقم 11069 لسنة 2023 جنح ههيا،و التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

المرور بشارع احمد عرابى بههيا

تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع أحمد عرابي بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 24 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم مجمعة ومهربة، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 1 طن و( 200 ) كيلوجرام، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 11116 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر تمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط عدد ( 12 ) قاروصة سجائر، بإجمالي كمية مقدارها ( 120 ) علبة، مخبأة ومحجوبة عن التداول لدى أحد محلات البقالة الممتنعة عن بيع السجائر، وتحرير المحضر رقم 11120 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر.

المحضر رقم 11119 جنح ههيا

تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز بدائرة الإدارة من تحرير رقم 11119 لسنة 2023 جنح ههيا لتجميع عدد ( 18 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء ولإدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص رقم 11117 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل رقم 11118 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل وإدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص.

إدارة تموين بلبيس

هذا وقد تمكنت حملة إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من تحرير محاضر للمخالفين وذلك بالمحضر رقم (١٢٢١٩) جنح قسم شرطة بلبيس ضد مسئول مصنع لتصنيع خامات البلاستيك بالمنطقة الصناعية - بأنشاص الرمل، وتم التحفظ على ٦ أطنان من المواد البلاستيكية ومستلزمات لإنتاج الخرز البلاستيك وكميات من الخرز البلاستيك كمنتج نهائي مجهولة المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها وإدارة بدون ترخيص من الجهات المختصة ثم تحرر محضر رقم (١١٤٠٨) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية السعادات لعدم وجود شهادة صحية سارية والمحضر رقم (١١٠١٧) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية أنشاص الرمل لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع والمحضر رقم (١١٠١٨) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحية أنشاص الرمل لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع كما تم تحرير محضر رقم (١١٠١٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية أنشاص الرمل لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.