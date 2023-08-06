الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

في وجود النني، أرسنال يحتفل بلقب كأس الدرع الخيرية (صور)

محمد النني، فيتو
محمد النني، فيتو

تواجد اللاعب المصري محمد النني في احتفال تتويج فريقه أرسنال بلقب الدرع الخيرية علي حساب  مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ويمبلي،  ليحقق الجانرز أفضل بداية في الموسم، وهو التتويج ببطولة علي حساب السيتيزن.

وحرص النني علي التواجد داخل أرضية ملعب ويمبلي رغم استبعاده، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في معسكر الإعداد الخاص بالفريق في سنغافورة.

 

أهداف مباراة  مانشستر سيتي وأرسنال 

سجل بالمر الهدف الأول  لـ مانشستر سيتي في شباك أرسنال بالدقيقة 76، بعد تصويبة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك رامسديل، وسجل تروسارد هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المتحسب، بدلا من الضائع بعد تصويبة غيرت اتجاهها بعد ارتطامها بـ أكانجي.

 

 

أحداث الشوط  الأول من مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

بدأت المباراة  بضغط قوي من الفريقين وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في نصف الملعب.

وبعد مرور دقائق  استطاع السيتي السيطرة على الكرة بينما لعب ارسنال على التحولات الهجومية.

وفي الدقيقة  13 كانت أخطر هجمة في اللقاء بعد تسديدة قوية من رودري كادت أن تسكن شباك أرسنال.

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وفي الدقيقة  22 كاد أرسنال أن يباغت السيتي بالهدف الأول عن طريق تصويبة من هافيرتز ولكن تصدى لها أورتيجا.

وبعد الدقيقة  25 سيطر أرسنال على الكرة بينما تراجع السيتي إلى الخلف قليلا.

وفي الدقيقة  39 كرر هافيرتز تصويباته القوية وكادت تسفر عن الهدف الأول ولكن تصدى لها أوريتجا.

وفي الدقيقة 43 سدد رودري كرة خادعة من نصف الملعب بعد ما رأى رامسدل متقدما عن مرماه ولكن التصويبة جاءت فوق العارضة.

 

مانشستر سيتي وارسنال، فيتو  

 

 

أحداث الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وارسنال

بدأ الشوط الثاني قويا بين الفريقين وتبادلا السيطرة على الكرة.

وأجرى  مانشستر سيتي أول تغيير بخروج جرليتيش ونزول فودين.

وفي الدقيقة  70 أجرى جوارديولا تبديلين بإخراج هالاند وكوفاسيتش ونزول بالمر ودي بروين.

وفي الدقيقة 70 كاد بالمر أن يسجل الهدف الأول بعد تبادل رائع للتمريرات من دي بروين  إلى فودين إلى بالمر الذي سددها بقوة ولكن تصطدم بدفاع أرسنال وتخرج لركنية.

وسجل بالمر الهدف الأول  لـ مانشستر سيتي في شباك ارسنال بالدقيقة 76، بعد تصويبة  رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك رامسديل. 

ودفع أرتيتا  بالمهاجم نيكتياه في الدقيقة 80  أملا في تعديل النتيجة قبل انتهاء المباراة.

 وسجل تروسارد هدف التعادل لأرسنش في الدقيقة العاشرة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

في خط الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر.

في خط الوسط: جاك جريليش، ماتيو كوفاسيتش،  برناردو سيلفا، رودري.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎Arsenal THLFA CITY 23 24 CITY 18 ORTEGA MORENO 2 WALKER C 5 STONES 3 DIAS 25 AKANJI 16 RODRIGO 8 KOVACIC 20 BERNARDO 10 GREALISH 19 ALVAREZ 9 HAALAND Substitutes Ederson Phillips Lapor te, De Bruyne, Gomez, Foden, Palmer, Lewis, McAtee HAD ARVAY MAY PRESENTEDY ETIHAD AIRWAYS‎‏'‏‏
مانشستر سيتي وارسنال، فيتو  

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي 

في حراسة المرمى: آرون رامسدال.

في خط الدفاع:  بن وايت، جابريل، ويليام صليبا،  يوريان تيمبر.

في خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، توماس بارتي.

في خط الهجوم: جابريل مارتينيلي، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎06.08.23 060823/WEMBLEYSTADIUM Arsenal THEFA OHMLOO mo RAMSDALE WHITE SALIBA GABRIEL TIMBER PARTEY RICE ODEGAARD SAKA MARTINELLI HAVERTZ Arsenal SUBS TURNER. TOMIYASU, KIWIOR, HOLDING. TIERNEY, SMITH ROWE. VIEIRA, TROSSARD NKETIAH R Emirates FLY BEITER #ARSMCI‎‏'‏‏
مانشستر سيتي وارسنال، فيتو  

 

اخر 10 أبطال للدرع الخيرية قبل نهائي اليوم 

2022: ليفربول  - مانشستر سيتي 3-1

2021: ليستر  سيتي - مانشستر سيتي 1-0

2020: أرسنال  - ليفربول 5-4 بركلات الترجيح (1-1)

2019: مانشستر سيتي - ليفربول 5-4 بركلات الترجيح (1-1)

2018: مانشستر سيتي - تشلسي 2-0

2017: أرسنال - تشلسي 4-1 بركلات الترجيح (1-1)

2016: مانشستر يونايتد - ليستر سيتي 2-1

2015: أرسنال -  تشلسي 1-0

2014: أرسنال - مانشستر سيتي 3-0

2013: مانشستر يونايتد - ويجان 2-0

 

 

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أرسنال محمد النني مانشستر سيتي الدرع الخيرية جوارديولا

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