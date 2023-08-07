الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سمية الخشاب تتخطى المليون و150 ألفا بأغنيتها الجديدة أركب على الموجة (فيديو)

سمية الخشاب، فيتو
سمية الخشاب، فيتو

طرحت  الفنانة سمية الخشاب أغنيتها الجديدة أركب على الموجة قبل 72 ساعة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” على طريقة الفيديو كليب، وتخطت الأغنية حاجز المليون والـ 150 ألف مشاهدة منذ طرحها..

أغنية أركب على الموجة

وأغنية اركب على الموجة تأتي من كلمات تايسون وأمير شيكو، ألحان الباور العالي، توزيع موزة والباور العالي، والفيديو كليب من إخراج إبرام نشأت.

وتقول كلماتها:

 أركب على الموجة حرانة محتاجة تكييف

 يا جماعة مش عارفة أعيش

أنا في الطيارة رايحة المالديف

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أنا جوة المايه هقضي الصيف

الخنقة خلاص هتموتني محتاجة البحر يفرفشني

 أنا نفسي الموجة دي تخبطني

 وأركب على الموجة… 

وكان آخر أعمال سمية الخشاب الغنائية، أغنية بتستقوى التي طرحت قبل 4 أعوام، وحققت مشاهدات عالية، والأغنية من ألحان وغناء سمية الخشاب، وكلمات هشام صادق، وتوزيع محمد عباس، ومن إخراج جميل جميل المغازي.

 

أعمال الفنانة سمية الخشاب

على جانب آخر.. وبدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير فيلم (التاروت) منذ أسابيع في أحد الفيلات بمنطقة شبرامنت، وهي الفيلا التي ستكون الديكور الرئيسي في العمل الذي يشاركها بطولته رانيا يوسف، ناهد السباعي ومحمد عز وهو من إخراج إبرام نشأت.

وفي نفس الوقت تقوم سمية الخشاب بتصوير أحداث مسلسلها الجديد “أرواح خفية”، حيث سافرت مؤخرًا إلى منطقة العين السخنة لتصوير بعض المشاهد هناك مع مجموعة من الأطفال المشاركين في بطولة المسلسل.
 

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جميل جميل المغازي سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب اغنية بتستقوي أغنية اركب على الموجة اركب على الموجة

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