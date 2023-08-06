ركاكة الأغنية وضعفها أبرز الأسباب، الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب «اركب على الموجة»

واجهت الفنانة سمية الخشاب هجوم كبير منذ طرح الإعلان المبدئي لأغنيته الجديدة “اركب على الموجة” منذ أيام، خاصة مع التصوير الرديء الذي ظهر في الفيديو الأول، قبل أن يتم طرح الأغنية التي جاء شكلها أفضل قليلًا.

الهجوم على سمية الخشاب والسخرية من الفيديو كان في المقام الأول بسبب مكان وطريقة التصوير، ولكن جزء كبير من الهجوم جاء من جانب فني، بسبب ركاكة الأغنية وضعفها، ويأتي هذا الهجوم في ظل تراجع سمية الخشاب في السنوات الأخيرة على المستوى الفني بدون سبب واضح.

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أخر مراحل النجومية

تألقت سمية الخشاب في العشر سنوات الأولى من القرن الجديد، وقدمت العديد من الأعمال الهامة، وكانت نجمة شباك في السينما والدراما، وكان أخر أعمالها القوية التي قدمتها وهي في أوج تألقها الفني هو فيلم “الريس عمر حرب”.

قدمت سمية الخشاب عدد من الأعمال بعدها ولكن بدأت أسهمها في التراجع بدون سبب واضح، ربما كانت اختياراتها ليست موفقة.

سنوات الترنح

بداية من عام 2011 بدأت نجومية سمية الخشاب في التراجع، فقدمت عام 2011 مسلسل “وادي الملوك” و"كيد النسا" ولكن الأول لم يحقق أي نجاح يذكر وحقق الثاني نجاحًا متوسطًا.

وفي عام 2012 شاركت في البطولة الجماعية لفيلم “ساعة ونص” وكان دورها صغيرًا، شأن باقي الأبطال، ولكن على المستوى العام استفاد الجميع منه بسبب تحقيقه لنجاح كبير وحصد عدد كبير من الجوائز.

وتوقع الجميع عودة سمية الخشاب لنجاحها السابق، ولكن في عام 2013 تراجعت مرة أخرى بعدما قدمت مسلسل “ميراث الريح" الذي لم يحقق أي نجاح يذكر.

ثم غابت عامين لتعود عام 2015 بعملين وهما مسلسل “يا أنا يا إنتي” وفيلم البطولة الجماعية “الليلة الكبيرة”، ولكن استمر مسلسل التراجع ولم تسطتع سمية الخشاب إستعادة نجاحاتها السابقة.

ثم غابت عامين أخرين وقدمت مسلسل “الحلال” في عام 2017 والذي حقق نجاحًا متوسطًا في عروضه التالية وليس في عرضه الأول.

قبلة الحياة

في عام 2021 وبعد غياب طويل تعود سمية الخشاب لسابق عهدها بعد مشاركتها لمحمد رمضان في بطولة مسلسل “ملحمة موسى”، لم يحقق المسلسل نفس النجاحات المعتادة لمسلسلات ممد رمضان، ولكن كان يشاهده جمهور كثير، واستطاعت سمية الخشاب إستعادة جزء كبير من نجوميتها، خاصة بعد ظهورها في المسلسل بشكل جيد، وتوقع الكثيرين أن القادم لسمية الخشاب سيكون الأفضل.

سقوط حر

بعد مسلسل “ملحمة موسى” اختفت سمية الخشاب ولم تقدم سوى مسرحية “كازينو بديعة” التي لم تحقق أي نجاح يذكر، كما أنها تعاقدت على تصوير مسلسل “أرواح خفية” ولكن مصيره ظل مجهولًا حتى بعد تصوير جزء كبير منه، وكذلك فيلم “التاروت” الذي أثار الجدل قبل عرضه بسبب الشخصيات الشاذة فكريًا التي تقدمها بطلاته والذي لم يعرض هو الأخر حتى الأن.

بعد عامين جديدين جاءت أخيرًا سمية الخشاب بكليب “اركب على الموجة” وتقلل أكثر من رصيدها لدى الجمهور.