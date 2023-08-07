مرعي البريمو يحتل الصدارة، مفاجآت بإيرادات البوكس أوفيس المصري

مرعي البريمو، يواصل الفنان محمد هنيدي تحقيق نجاحا كبير بفيلمه الجديد مرعي البريمو الذي يعود به للجمهور بعد آخر أفلامه “نبيل الجميل أخصائي التجميل”.

إيرادات مرعي البريمو

وحقق فيلم مرعي البريمو للفنان محمد هنيدي إيرادات بلغت 924 ألف جنيهًا فى آخر ليالي عرضه أمس الأحد، محتلًا المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية ومتخطيًا فيلم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز “بيت الروبي” والذي اكتفى بتحقيق 482 ألفا و351.

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وتخطت إيرادات فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان ونيللي كريم حاجز الـ 808 آلاف جنيه.. وحقق فيلم البعبع لـ أمير كرارة وياسمين صبري 258 ألفا و316 جنيه، تلاه فيلم مستر إكس الذي تقدم مركز واحد في البوكس أوفيس المصري ويأتي الفيلم من بطولة الثنائي الفني أحمد فهمي وهنا الزاهد محققا 254 ألف جنيه، وجاء فى المركز قبل الأخير فيلم تاج لـ تامر حسني ودينا الشربيني والذي اكتفى بتحقيق 153 ألف جنيه، أما فيلم المركز الأخير فكان من نصيب “مطرح مطروح” بطولة محمود حميدة وشيماء سيف و حقق 30 ألف جنيهًا فى آخر ليالي عرضه بالسينمات المصرية..

فيلم مرعي البريمو

وفيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

تعاون محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد

وفيلم مرعي البريمو يسجل عودة للمخرج الكبير سعيد حامد إلى السينما مرة أخرى بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس" وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدي الذي قدم معه عدة أعمال سينمائية منها "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالي" و"صاحب صاحبه" والتي حققت نجاحًا كبيرًا.