قناة السويس والجامعة العربية ينظمان ورشة عمل لصناعة وإصلاح السفن (فيديو)

شهد مركز المحاكاة والتدريب البحري في محافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات الورشة التي نظمتها هيئة قناة السويس، ‏بالاشتراك مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمناقشة دراسة آلية عربية لدعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن وإنشاء قاعدة بيانات.

وتقام الورشة على مدار يومين في الفترة من (٧ -٨ أغسطس) بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

‏

تعاون بين الجهات الثلاثة

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين الجهات الثلاث، وتنفيذا للقرار رقم (516) الصادر عن مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ (35) نوفمبر 2022.

Advertisements

الفريق أسامة ربيع خلال فعاليات الورشة، فيتو

الفريق أسامة ربيع خلال فعاليات الورشة، فيتو

المشاركون في الورشة

وتقام فعاليات الورشة في حضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كما يشارك في الورشة وفود رفيعة المستوى من الدول العربية المشاركة تضم سفراء وممثلي وزارات النقل بالدول المشتركة، وممثلي اتحاد الغرف العربية، ونخبة من الشخصيات الفاعلة في قطاع النقل البحري العربي.

ومن جانبه أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أهمية المجرى الملاحي لقناة ذلك المجرى الملاحي الأهم في العالم، والذي زادت أهميتها مع قناة السويس الجديدة التي تحتفل الهيئة بإنشائها خلال هذه الأيام.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تسعى إلى رفع معامل الأمان داخل المجرى الملاحي للقناة وذلك من خلال عمليات التطوير المستمر والتي تكمن في زيادة عمق الغاطس بالقناة، وإنشاء الجراجات الخاصة بالسفن، وزيادة عدد القيسونات بالإضافة إلى توسيع القطاع الجنوبي لقناة السويس.

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

أبرز محاور الورشة

وتناقش جلسات العمل على مدار اليومين رؤية وتجارب الدول العربية ومؤسساتها ودور الاتحادات العربية والوطنية العاملة في مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير المستقبلية، على أن تطرح الورشة في جلستها الختامية مجموعة من النتائج والتوصيات التي تصبو لخلق تعاون عربي مشترك لدعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن.