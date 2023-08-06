مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين بإصابات مختلفة، جراء تصادم سيارة سوزوكي مع توك توك على طريق الإسماعيلية الزقازيق.



إ خطار بحادث تصادم

وتلقي اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد وليد المصري، مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد تصادم سيارة سوزوكي مع توك توك قرب منطقة الصولي التابعة لدائرة المركز.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في لإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي، بثلاث سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المتوفي إلي ثلاجة المستشفي لحين انتهاء التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

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اسماء المتوفي والمصابين

وأسفر الحادث عن مصرع محمد.ع مقيم بدائرة مركز أبوصوير في نهاية الخمسينيات، وإصابة نجله ياسين 8 سنوات بكدمات وسحجات مختلفة في جميع أنحاء الجسم، ومحمد.س 28 سنة سائق توك توك بكسور وجروح في الوجه والصدر.

متعلقات حوادث الطرق

ومن جهة أخرى كان قد وجه المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.

سلوكيات مؤسفة

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات اهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الاهمية الخاصة.

أهمية المتعلقات الشخصية

بالاضافة إلى إن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.

دعوة عامة

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث أن يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والاموال ان وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة لكى تقوم بتوصيلها الى ذوى المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لاقدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله .

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الاسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالاسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من اماكنتهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الاصابات الخطرة

موضحا إنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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