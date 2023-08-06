محافظ الإسماعيلية يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأحد، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة ومناقشة كيفية جذب استثمارات جديدة.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشئون خدمات المستثمرين، عصام البحيري رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية.

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بداية اللقاء

واستهل محافظ الإسماعيلية اللقاء بالترحيب بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومرافقيه على أرض الإسماعيلية، مشيدًا بما تم من إنجازات بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، والتوسعات الجديدة التي تمت بها.

وأكد بشارة على حرص الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية لجذب استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين لضخ استثمارات إضافية؛ لتوفير المزيد من فرص العمل ووضع الإسماعيلية على رأس الخريطة الاستثمارية بمصر.

أهمية محافظة الإسماعيلية

وأشار بشارة إلى أهمية محافظة الإسماعيلية من الناحية الاستثمارية نظرًا لامتلاكها موقعًا جغرافيا متميزًا، وشبكة طرق مواصلات متطورة، علاوة على توافر كافة أشكال البنية التحتية والمرافق العامة، بجانب تميزها كمحافظة زراعية تمتلك العديد من المحاصيل الزراعية ذات الجودة المتميزة، مثل "المانجو، الفراولة، البرتقال الصيفي، الفول السوداني، الفاصوليا، السمسم".

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية، ودور هيئة الاستثمار في وضع الإسماعيلية على الخريطة الاستثمارية الشاملة لجمهورية مصر العربية، والتعريف بالمشروعات الحالية والمستقبلية بالإسماعيلية.

توقعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية

بجانب عرض ما تم من توسعات مؤخرًا، بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، على مساحة ١٨٧ فدانا، تم العمل على ترفيق واستغلال ٥٠ فدانا منها بالفعل، بجانب العمل على استخدام ١٣٧ فدانا منها مستقبلًا وطرحها أمام المستثمرين.

ومن جانبه، وجَّه حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شكره لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، ودعمه الدائم للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين على أرض المحافظة.

مضيفًا، أن الإسماعيلية دائمًا ما تكون الاختيار الأول، عند توافر وطرح الفرص الاستثمارية، نظرًا لتميزها من حيث الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كافة التسهيلات والمرافق اللازمة للاستثمارات، بجانب دعم الجهاز التنفيذي بالمحافظة للاستثمار والمستثمرين.