الفريق أسامة ربيع: العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة "فهد"

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الأحد، نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة"فهد"، واستخراجه من المياه ثم نقله بواسطة لنش الإسعاف البحري إلى محطة البلاح، ومنها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسليم الجثمان إلى ذويه.

العثور على الجثمان

وأشار رئيس الهيئة إلى أن غطاسي الهيئة تمكنوا من العثور على الجثمان في كابينة المعيشة الخاصة بالقاطرة الغارقة وذلك أثناء قيامهم بمسح كبائن القاطرة الغارقة ومنطقة الحادث على عمق ٢٤ متر من خلال مجموعات غطس متتالية.

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برقية تعزية للأسرة

ووجه الفريق أسامة ربيع برقية تعزية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة العاملين بالهيئة وبشركاتها في شهيد الواجب ريس ميكانيكي السيد على محمد موسى، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة نجحت في إنقاذ ٦ من طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد وتم نقل المصابين إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية حيث تم السماح لـ 5 أفراد بالخروج من المستشفى أمس، فيما لا يزال أحد أفراد الطاقم بالمستشفى تحت الملاحظة.

جدير بالإشارة، أن جهود إنتشال القاطرة الغارقة مازالت جارية وذلك بالتوازي مع انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين.





ومن جهة أخرى تستمر حركة الملاحة في القطاع الجنوبي لقناة السويس، وذلك بالتزامن مع عمل فرق الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس في انشال القاطرة " فهد"، والتي تستمر لليوم الثاني على التوالي.

ترتيب أولويات دخول السفن

ومن جانبه أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على إن تنظيم حركة الملاحة بالقناة تشهد ترتيب اولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة.

حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما تعبر مساءا 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن.



أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، استمرار عملية انتشال القاطرة "فهد"بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.



استمرار أعمال رباط القاطرة

وأضاف رئيس الهيئة أن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق ٢٤ متر من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة " فهد" بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ" وهى العملية التي تتطلب دقة عالية ووقت كاف حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.



وأشار الفريق ربيع بأنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات القادمة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

يبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ 60.9 مترا، وعرضها 26.6 مترا، بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.

