الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

موعد مباراة ليفربول ودارمشتات الودية والقناة الناقلة

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح الليلة مع دارمشتات الألماني في مباراة ودية، في ختام استعداداته لانطلاق الموسم الجديد وسيبدأ الريدز مبارياته الأسبوع المقبل.

موعد مباراة ليفربول ودارمشتات الودية

وتنطلق مباراة ليفربول ودارمشتات، على ملعب ديبديل وغالذي والذي يقع في بريستون بإنجلترا في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ودارمشتات

وأعلن ليفربول إذاعة مباراة اليوم عبر القناة الرسمية للنادي (LFCTV).

ليفربول خاض عدة مباريات ودية هذا الصيف، حقق الفوز أمام كارلسروه بأربعة أهداف لهدفين، ثم تعادل مع جروثر فيورث بأربعة أهداف لمثلها.

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وحقق ليفربول الفوز على ليستر سيتي برباعية نظيفة، بينما تعرض للخسارة من بايرن ميونخ بنتيجة 4-3.

وتأتي مباراة ليفربول ودارمشتات في ختام مواجهات ليفربول الودية قبل إنطلاقة موسم 2023-2024.

ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة تشيلسي، يوم 13 أغسطس الجاري.

ويواجه فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره تشيلسي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

تقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلي صعيد آخر قالت جريدة الرياضية السعودية إن نادي اتحاد جدة السعودي طلب التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول في الصيف الحالي.

وقالت الصحيفة في عددها اليوم الإثنين: "الاتحاد السعودي يقدم عرضًا للتعاقد مع محمد صلاح براتب 180 مليون جنيه إسترليني لمدة موسمين".

وأضافت: "النادي السعودي سيقدم عرضا بـ60 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول من أجل شراء الجناح المصري".

صلاح ودي بروين ضمن اهتمامات الدوري السعودي

وقالت صحيفة ميرور إن الدوري السعودي للمحترفين قد وضع أنظاره على مهاجم ليفربول محمد صلاح، ودي بروين، حيث من المقرر أن يتعرض لإغراءات جديدة غير نقدية الصيف المقبل.

وجدد المهاجم المصري عقده مع الريدز الصيف الماضي، ليصبح اللاعب الأكثر دخلا في تاريخ ليفربول، كما احتل صلاح المركز الأول لليفربول الموسم الماضي برصيد 30 هدفا في جميع المسابقات.

الدوري الإنجليزي، موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى

عرض ضخم من اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح

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