مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان حول ملابسات وفاة أحد المواطنين
نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ظروف وملابسات وفاة أحد المواطنين واختلاق رواية كاذبة في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من ترويج الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة.
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