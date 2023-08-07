الإثنين 07 أغسطس 2023
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حوادث

مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان حول ملابسات وفاة أحد المواطنين

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ظروف وملابسات وفاة أحد المواطنين واختلاق رواية كاذبة في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من ترويج الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة.

 

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وفاة مواطن في المنيا وزارة الداخلية الإخوان الإرهابية

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