لم تغضب من لقب "الفلاحة"، عامان على رحيل دلال عبد العزيز، كونت مع سمير غانم أشهر ثنائي فني

دلال عبد العزيز، كانت بداية ظهورها في الإذاعة فقط، تألقت في مسلسل “بنت الأيام”، بعد أن اكتشفها المخرج نور الدمرداش.

وبدأت ترتبط بسمير غانم عاطفيًّا في الوقت الذي كان يرفض فيه فكرة الزواج، إلا أنه بعد أربع سنوات من الحب نصحه الفنان فريد شوقي بالزواج من دلال عبد العزيز ليقدما أحد أشهر ثنائي زوجي وفني مستقر.



في يناير عام 1960، ولدت دلال عبد العزيز محمد في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وهي حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

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دلال عبد العزيز فى أحد أدوارها، فيتو

وشاركت في العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية، واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة، ووصلت أعمالها إلى أكثر من 200 عمل فني في مجالات مختلفة.

"أهلا يادكتور" بداية التعارف

استطاعت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز إثبات وجودها في المجال الفني، إلى أن وقفت ذات يوم أمام عملاق الكوميديا، سمير غانم في مسرحية "أهلًا يا دكتور" عام 1981، حيث قدمت دور ممرضة الدكتور زناتي، الذي كان يقوم بدوره الفنان جورج سيدهم، لتنطلق بعد ذلك في مشوارها الفني وتشارك في بطولة عدد من المسرحيات، كان أهمها مع سمير غانم أيضًا مسرحيات: “الصغيرة”، “جواز مع الاشتراك في الأرباح”، و"فارس وبني خيبان"، ليتزوجا عام 1984، وينجبا ابنتين دنيا وإيمي.

دلال عبد العزيز ومشوار حياة مع سمير غانم، فيتو

شاركت دلال عبد العزيز في العديد من الأفلام خاصة الأعمال التي قدمتها مع الفنان سمير غانم منها أفلام “نهاية رجل تزوج”، “يا رب ولد”، “حادي بادي”، “بصمات فوق السماء”، “عريس في اليانصيب”، “الغني والفقير”، “ليس لعصابتنا فرع آخر”، وغيرها من الأفلام.

وعلى مستوى الدراما، شاركت في بطولة مسلسلات هامة مثل: أبواب المدينة، عمرو بن العاص، عصفور في القفص، وشاءت الأقدار، وليالي الحلمية، الناس في كفر عسكر، سابع جار، وغيرها.

دور الأم الذي تعشقه

في سنواتها الأخيرة تخصصت الفنانة دلال عبد العزيز في دور الأم الذي كانت تفضله وتعشقه حتى أنها صورت 16 فيلمًا، قامت فيها بدور الأم في العشرين عامًا الماضية فقط، إلى جانب أعمال لم يتم عرضها إلا بعد وفاتها.

وفي 7 أغسطس من عام 2021، رحلت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عالمنا بعد معاناة مع المرض من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، حيث كان قد سبقها بأشهر قليلة رفيق عمرها وزوجها الفنان سمير غانم إثر إصابته بفيروس كورونا أيضًا.

دلال عبد العزيز فى أحد أدوارها، فيتو

واستمر توهج دلال عبد العزيز الفني في فترة التسعينيات وقدمت عدد من الأعمال فنية الهامة في السينما والمسرح والتليفزيون، قبل أن تشهد بداية الألفية الجديدة تراجع أدوارها وتقديمها لدور الأم في الكثير من الأعمال، ولتبدأ أعمالها الدرامية في التفوق على أعمالها السينمائية والمسرحية.

وعلى مدار 35 عامًا، مثل الثنائي سمير ودلال حالة فريدة في الوسط ولقد أصبح حبهما أكبر بميلاد ابنتيهما دنيا وإيمي سمير غانم، ليمثلا معًا أسرة سعيدة ناجحة على المستوى المهني والعائلي، كما أن القدر كذلك جمع بين دلال وسمير في العمل حيث شاركا معا في العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

ورحلت دلال عبد العزيز عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ٦١ عاما بعد صراع طويل مع المرض، متأثرة بتداعيات إصابتها بفيروس كورونا بعد رحيل زوجها سمير غانم بنفس المرض بفارق ثلاثة أشهر.

لقبوها بالفلاحة فلم تغضب

والفنانة دلال عبد العزيز في الأساس هي فتاة ريفية من الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية ولقد تلقت الفنانة دلال عبد العزيز تعليمها في كلية الزراعة جامعة الزقازيق ومن هنا وصفها البعض بالفلاحة حتى صار أحد تعليقات الجمهور ( جايبينهم من الفلاحين يعملوا هنا أبطال ) وقد أكدت دلال عبد العزيز: نها لم تخجل يومًا من أنها من "الفلاحين" أو أن يصفها أحدًا بأنها "فلاحة"، بل تشعر بالفخر من هذا اللقب.

تكريم بعد الرحيل

قامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الاخيرة إهداء اسم الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز وسام فارس الكوميديا في افتتاح المهرجان.

فرق خبرة لم يعرض بعد

شاركت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في عدة أعمال قام بتصويرها قبل وفاتها، لكنها لم تعرض إلا بعد الوفاة، من بينها فيلم «تسليم أهالي» الذى عرض بعد وفاتها.

وتصدرت الفنانة دلال عبد العزيز بوستر فيلم "فرق خبرة "حيث إنه آخر أعمالها الفنية التي صورتها قبل الرحيل وعرضت لها بعد وفاتها.

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