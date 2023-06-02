أول تعليق من دنيا سمير غانم على تكريمها من القومي للمرأة عن مسلسل جت سليمة (صور)

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بتكريمها من المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي عن مسلسل “جت سليمة” والذي في رمضان لهذا العام.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة صور برفقة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة من الاحتفالية التي نظمها المجلس بعنوان “المرأة في دراما رمضان” الذي أقيم مساء أمس الخميس.

تكريم دنيا سمير غانم من المركز القومي للمرأة، فيتو

وعلقت دنيا سمير غانم قائلة:" تشرفت بتكريمي من المجلس القومي للمرأة عن مسلسل جت سليمة شكرا جدا للدكتورة مايا مرسي علي اهتمامك وتشجيعك وشكرا لفريق عمل جت سليمة علي مجهودكم وإخلاصكم.

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وكانت قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الدراما المصرية لطالما كانت متفردة وتلعب دورا كبيرا في تشكيل الوعى المصرى والعربى، ولها دور كبير في تشكيل الرأي العام والتنشئة الاجتماعية مثلها فى ذلك مثل المؤسسات، وقد يكون تأثيرها أكبر، قائلة:" جملة واحدة، ومشهد واحد في الدراما ممكن يؤثر في جيل كامل ويغير فكره.. ويعمل نقلة نوعية"، مضيفة أنه لذلك تكمن أهمية الدراما في نشر الوعى بقضايا المرأة المصرية، باعتبارها فن صناعة الوعى ، مؤكدة أن وعى المرأة بحقوقها هو أهم مكتسب للمجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك ضمن الاحتفالية التى نظمها المجلس القومي للمرأة بعنوان " المرأة في دراما رمضان " لتكريم الاعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة والتى تم عرضها خلال شهر رمضان ٢٠٢٣، وذلك بحضور كل من الفنانات المبدعات منى ذكي، نيللي كريم، دنيا سمير غانم، امينه خليل، روجينا إلى جانب كوكبة من صناع الدراما من المؤلفين والمخرجين والمنتجين.

العصر الذهبي للمرأة

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها اليوم وهى تتوسط كوكبة ونخبة عظيمة من صناع الدراما المصرية المحترفين، الواعين بأهمية دورهم ومسئوليتهم المجتمعية، في عصر ذهبي حافظ على مكتسبات المرأة، وعلى نجاحها وتقدمها ، وشددت على أن المرأة المصرية إذا لم تحصل على حقوقها الآن فسوف يكون من الصعب الحصول عليها فيما بعد.

تكريم دنيا سمير غانم من المركز القومي للمرأة، فيتو

وأكدت مايا، أن حفل تكريم يعد الحفل الأول من نوعه لتكريم صناع الدراما المصرية، موضحة أن المجلس وعلى مدار ثمانى سنوات يرصد صورة المرأة في الدراما وكيف تتناول قضاياها ومدى مراعاتها للكود الإعلامي الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة.

تسليط الضوء على قضايا هامة للمرأة

وأشارت رئيسة المجلس الى دور الدراما المصرية منذ عقود فى تسليط الضوء على قضايا هامة للمرأة مثل أهمية التعليم فى مسلسل هى والمستحيل للعظيمة صفاء ابو السعود، وضمير أبلة حكمت للعظيمة فاتن حمامة، والوتد للعظيمة هدى سلطان وامراة من زمن الحب وأميرة في عابدين للعظيمة سميرة أحمد وغيرها الكثير، قائلة:"حياة سيدات تغيرت بعد المسلسل وأصبحنا نحتفل بحصول سيدات على درجة الماجستير بعد أن تم محو أميتهن ".

كما عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها باختيارات بطلات مسلسلات شهر رمضان لهذا العام، مؤكدة أنهن قدمن شكل مختلف للدراما النسائية، وأنهن سيدات لديهن رسالة وهدف ويسعين للتغيير.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر الى جميع شركات الإنتاج على اهتمامها بعرض وتقديم عمل درامى مساند لقضايا المرأة، قائلة: "كل الشكر لكل منتج بيقدم فكر مختلف، ومتأكد انه هيغير المجتمع".

كما قدمت رئيسة المجلس التحية الى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المساندة والدعم لخلق وعى بقضايا المرأة.

وأشادت الدكتورة مايا بمسلسل جت سليمة، وأكدت أنه خلق حالة من المتابعة والإهتمام لدى الأجيال الجديدة.

وخصصت الدكتورة مايا مرسي الشكر لصناع مسلسل تحت الوصاية، متمنية تغيير القانون لتحقيق الإنصاف.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي حديثها للمخرج كريم الشناوى قائلة:" عملت مع كريم الشناوى فى أول فى حياته اعلان وكان حول بطاقات الرقم القومي، والان نحتفل باستخراج مليون و٩٩ الف بطاقه".

تكريم دنيا سمير غانم من المركز القومي للمرأة، فيتو

وفي ختام كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسي عن تمنياتها بالاحتفال الأعوام القادمة بأعمال أكثر داعمة لقضايا المرأة.

تقرير الرصد السنوى

وفى كلمتها أكدت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمراة على أهمية تقرير الرصد السنوي الذي تقدمه لجنة الإعلام بالمجلس، على مدار ثمانية اعوام حيث قامت اللجنة منذ عام 2016 برصد ومتابعة وتحليل المحتوى الدرامي والبرامجي والاعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، من حيث تناول قضايا المرأة، ومدى توافق الأعمال مع الكود الإعلامي.

واهتمت اللجنة برصد تأثيرات هذا المحتوى على المرأة المصرية من خلال الاستبيان الإلكتروني لاستطلاع اراء النساء عن مدى تعبير الدراما عن المرأة المصرية وقضاياها.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة رصد وفرق بحثية مكونة من الخبراء والأساتذة الجامعيين في مجال الإعلام وبمشاركة 140 طالب وطالبة بكليات الاعلام بالجامعات المصرية وتدريبهم على استمارة التحليل.

كما قامت اللجنة هذا العام في رمضان 2023بحصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والعربية والمنصات الرقمية، والبالغ عددها 32 مسلسلا ، ومتابعة الإذاعة المصرية المسموعة والبرامج التليفزيونية والإعلانات المعروضة خلال رمضان 2023.

تقرير رصد دراما رمضان

وأوضحت أن تقرير رصد دراما رمضان أشار إلى تصدر كل من مسلسل حضرة العمدة، جميلة، الهرشة السابعة، ستهم، جت سليمة، عملة نادرة، تحت الوصاية ، في جذب انتباه الجمهور والاستحواذ علي المشاهدة والإعجاب الشديد بالمضمون والأداء والإخراج. كما تصدرت هذه المسلسلات الترند علي السوشيال ميديا، كما أكدت السيدات التي أجري عليهم الاستبيان أن هذه المسلسلات عبرت عن واقعهم الفعلي وما يمرون به في حياتهم اليومية كما أكدت 65% من هؤلاء السيدات أنهم يرون أنفسهن في بطلات المسلسلات نظرا لواقعية المضمون الذي عبر عن معانتهن ومشاكلهن الحقيقية كما تحدث في حياتهن اليومية.

وقالت في الختام "شكرا من القلب لكل من ساهم في دعم المجلس لمساندة المرأة والحفاظ علي الأسرة المصرية متماسكة سعيدة قوية وداعمة لمصر شكرا لكل المبدعين من الفنانات والفنانين ولكل فرق الإنتاج الإعلامي والدرامي من الكتاب والمخرجين والمصورين والمنتجين والفرق المعاونة“.

ومن جانبها أشادت الدكتورة هبه هجرس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس بما تم إبرازه فى دراما رمضان لصالح المرأة المصرية، موضحة أن المجلس يعمل بالرصد منذ ٨ سنوات ومنذ خمس سنوات تم إنضمام لجنة المرأة ذات الإعاقة للمرصد، مؤكدة أنه ما يهمنا هو تغيير الصورة النمطية للمرأة المصرية والتي يتم تناولها في الدراما المصرية.

وأكدت الدكتورة هبه هجرس أن المرصد الإعلامي للمجلس حقق نجاحًا كبيرًا عبر متابعة جميع الاعمال الدراميه، مؤكدة أن الصورة السلبية الخاصة بالمرأة ذات الإعاقة بدأت تتلاشى، مشيدة بأهمية دور الدراما فى نشر الوعى المجتمعى ومتوجهة بخالص الشكر لكل صناع الدراما.

وفى ختام الاحتفاليه تم تكريم المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة ووتش ات، وفنانات وصناع دراما كل من مسلسلات يحي وكنوز، حضرة العمدة، جميلة، الهرشة السابعة، ستهم، جت سليمة، عملة نادرة، تحت الوصاية.