أحداث 7 أغسطس، مذبحة سميل، ميلاد محمد بديع ورحيل دلال عبد العزيز وحسن الأسمر

شهد يوم 7 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

أحداث مناسبات ذاكرة اليوم

1493 - توقيع اتفاقية بين الملك أبو عبد الله محمد الثاني عشر آخر ملوك المسلمين في الأندلس، وبين ملك القشتاليين باع له الأول بمقتضاها كل أملاكه في الأندلس، ثم غادرها.

1798 - الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إلى نفوذها.

1819 - وقوع «معركة بوياكا» التي هزم فيها سيمون بوليفار الجيش الإسباني، وهي المعركة التي مهدت لاستقلال كولومبيا ونهاية الهيمنة الإسبانية على أمريكا اللاتينية.

الخديوي إسماعيل، فيتو



1879 - صدور فرمان 7 أغسطس الخاص بالحد من الصلاحيات الممنوحة لخديوي مصر بعد أقل من أسبوعين من عزل الخديوي إسماعيل وتنصيب الخديوي توفيق.

1921 - تأسس نادي مولودية الجزائر الجزائري لكرة القدم، ويعتبر عميد الأندية الجزائرية.

مذبحة سميل، ارتكبها الجيش العراقي ضد الآشوريين

1933 - وقوع مذبحة سميل التي قام بها الجيش العراقي ضد الآشوريين في بلدة سميل بشمال العراق.

1941 - الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يتولى القيادة العليا لكل الجيوش السوفيتية في الحرب العالمية الثانية.

1960 - الإعلان عن استقلال ساحل العاج عن فرنسا.

1963 - مجلس الأمن يحذر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إرسال أسلحة إلى جنوب أفريقيا كوسيلة من وسائل الضغط على الحكومة هناك لإنهاء سياسة التمييز العنصري.

خوان مانويل سانتوس، فيتو



2010 - خوان مانويل سانتوس يتولى رئاسة كولومبيا رسميًا خلفًا لألفارو أوريبي بيليث.

2017 - حدوث خسوف جزئي للقمر استمر ما يقارب الساعتين، وشوهد في كل من آسيا، وأوروبا، وأفريقيا وأستراليا.

2020 -عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 19 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 715 ألف حالة وفاة وحوالي 11 مليونًا و578 ألف حالة تماثلت للشفاء.

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مواليد يوم 7 أغسطس

1929 - ليلى حمدي، ممثلة مصرية.

1933 - إلينور أوستروم، اقتصادية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2009.

1938 - نبيلة السيد، ممثلة مصرية.

1942 - توبين بل، ممثل أمريكي.

1942 - مصطفى فهمي، ممثل مصري.

1943 - محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين.

ميلاد وليد جنبلاط، فيتو



1949 - وليد جنبلاط، سياسي لبناني.

1967 - سعد الغامدي، إمام وقارئ قرآن سعودي.

1973 - كيفن موسكات، لاعب كرة قدم أسترالي.

1975 - تشارليز ثيرون، ممثلة جنوب أفريقية.

1987 - شيماء سيف، ممثلة مصرية.

وفيات يوم 7 أغسطس

1941 - روبندرونات تاكور، أديب هندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913.

1957 - أوليفر هاردي، ممثل أمريكي.

1983 - نعيمة وصفي، ممثلة مصرية.

1987 - كميل شمعون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

2009 -علي الجندي، شاعر سوري.

وفاة حسن الأسمر، فيتو



2011 - حسن الأسمر، مغني مصري.

2015 - سعود الدوسري، مذيع سعودي.

2019 - علوية زكي، مخرجة مصرية.

2021 - دلال عبد العزيز، ممثلة مصرية.