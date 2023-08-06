الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

2 قافلة بيطرية مجانية بقريتي الدواخلية وأبيار في الغربية ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت مديرية الطب
نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية ٢ قوافل بيطرية،فيتو

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلتين بيطريتين مجانية بقريتي الدواخلية مركز المحلة الكبرى، وإبيار بمركز كفر الزيات.

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جاء ذاك في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات تلك القافلتين تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القوافل، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  776 حيوان،و8210 طائر، بإجمالى 8986 حيوانا وطائرا، وصرف التحصينات والأدوية.

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وأضاف "أنور"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

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