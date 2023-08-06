الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

ماسكات من الطبيعة لشفاه ناعمة طوال الصيف

ماسكات للعناية بشفاهك،
ماسكات للعناية بشفاهك، فيتو

ماسكات من الطبيعة، لشفاه ناعمة طوال الصيف، هو ما تحتاجه كل أنثى، هذا الصيف، فوفقا لما يقوله خبراء التجميل، أن التعرض لأشعة الشمس في كثير من الأحيان يمكن أن يصيب الشفاه بالجفاف والتشقق، نظرًا لعدم وجود غدد زيتية على الشفاه، فيمكن أن تصبح جافة بدون العناية المناسبة. 

وعلى الرغم من أن الاستخدام المنتظم لمرطب الشفاه يمكن أن يساعد في الحفاظ عليها، إلا أنه لا يظهر نتائج فعالة عندما تتشقق الشفاه.

وأكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن الشفاه الناعمة والمرنة والوردية بشكل طبيعي علامة على الصحة الجيدة والراحة، كما يمكن للشفاه الوردية الناعمة أن تعزز ثقتك بنفسك عندما تبتسمين ولذلك لابد من الإهتمام بترطيب الشفاه جيدا، طوال فصل الصيف.

Advertisements

ماسكات للعناية بشفاهك

العناية بشفاهك

وأضافت خبيرة التجميل، أن الترطيب والتقشير المنتظم للشفاه، يجعلها تحتفظ دائمًا بنعومتها، ولونها الوردي المميز، ولذلك تحتاج الشفاه لمجموعة من الماسكات الطبيعية، والتي تستعرضها في السطور التالية.

ماسك البنجر للشفاه الوردية:
خذي ملعقة صغيرة من السكر وأضيفي ملعقة صغيرة من الفازلين، اخلطي كلا المكونين جيدًا. أضف 2 ملعقة كبيرة من عصير البنجر الطازج إلى الوعاء. الآن، أضيفي بضع قطرات من زيت جوز الهند.

تخلط جميع المكونات جيدا. هذا ماسك مقشر يمكنك استخدامه لتنعيم الشفاه وإزالة الجلد الجاف، ثم إبقائه على الشفاه لمدة 2 إلى 5 دقائق. اشطفيه أو امسحيه بمنديل رقيق.

ماسك الجلسرين والليمون: 

اخلطي ملعقة صغيرة من الجلسرين مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعيه على شفتيك 2-3 مرات في الأسبوع لشفاه فائقة النعومة ووردية.

ماسك الليمون والعسل:
اخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون لعمل ماسك الشفاه هذا. 
سيشفي العسل شفتيك وينعمها، بينما يتخلص عصير الليمون من أي تصبغات.

ماسك الفراولة والقهوة:
اهرسي حبة فراولة كاملة وأضيفي رشة من مسحوق القهوة.
الآن، أضيفي بضع قطرات من زيت فيتامين هـ. 
ضعيه على الشفاه، اتركيه لمدة 2 إلى 5 دقائق، ثم امسحيه.

ماسك الورد والحليب: 
انقعي بضع بتلات الورد في وعاء من الحليب البارد طوال الليل. أخرجي بتلات الورد في الصباح، واطحنيها لتشكيل عجينة، وأضيفي بضع قطرات من الحليب إلى المعجون. 
ضعيه على شفتيك للحصول على نتائج مذهلة.

ماسكات للشفاه

ماسك الشفاه المغذي بالصبار وزيت جوز الهند: 
ستحتاجين إلى القليل من جل الصبار الطازج الممزوج ببعض زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. 

يمكن استخدام هذا المزيج كبلسم للشفاه وكماسك للشفاه.

الطماطم لتفتيح البشرة، وتنعيمها وغلق المسام

اصنعي بنفسك كريما طبيعيا لشد البشرة وتفتيحها

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العناية بالشفاه ترطيب الشفاه تقشير الشفاه

مواد متعلقة

طرق العناية بالبشرة الدهنية طوال فصل الصيف

روتين ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف طوال الصيف من مطبخك

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

رابطة الأندية تعلن محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري 2022-2023

موظفة تنهي حياتها بحبة الغلال السامة في الغربية

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية