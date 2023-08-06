ماسكات من الطبيعة، لشفاه ناعمة طوال الصيف، هو ما تحتاجه كل أنثى، هذا الصيف، فوفقا لما يقوله خبراء التجميل، أن التعرض لأشعة الشمس في كثير من الأحيان يمكن أن يصيب الشفاه بالجفاف والتشقق، نظرًا لعدم وجود غدد زيتية على الشفاه، فيمكن أن تصبح جافة بدون العناية المناسبة.

وعلى الرغم من أن الاستخدام المنتظم لمرطب الشفاه يمكن أن يساعد في الحفاظ عليها، إلا أنه لا يظهر نتائج فعالة عندما تتشقق الشفاه.

وأكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن الشفاه الناعمة والمرنة والوردية بشكل طبيعي علامة على الصحة الجيدة والراحة، كما يمكن للشفاه الوردية الناعمة أن تعزز ثقتك بنفسك عندما تبتسمين ولذلك لابد من الإهتمام بترطيب الشفاه جيدا، طوال فصل الصيف.

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ماسكات للعناية بشفاهك

العناية بشفاهك

وأضافت خبيرة التجميل، أن الترطيب والتقشير المنتظم للشفاه، يجعلها تحتفظ دائمًا بنعومتها، ولونها الوردي المميز، ولذلك تحتاج الشفاه لمجموعة من الماسكات الطبيعية، والتي تستعرضها في السطور التالية.

ماسك البنجر للشفاه الوردية:

خذي ملعقة صغيرة من السكر وأضيفي ملعقة صغيرة من الفازلين، اخلطي كلا المكونين جيدًا. أضف 2 ملعقة كبيرة من عصير البنجر الطازج إلى الوعاء. الآن، أضيفي بضع قطرات من زيت جوز الهند.

تخلط جميع المكونات جيدا. هذا ماسك مقشر يمكنك استخدامه لتنعيم الشفاه وإزالة الجلد الجاف، ثم إبقائه على الشفاه لمدة 2 إلى 5 دقائق. اشطفيه أو امسحيه بمنديل رقيق.

ماسك الجلسرين والليمون:

اخلطي ملعقة صغيرة من الجلسرين مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعيه على شفتيك 2-3 مرات في الأسبوع لشفاه فائقة النعومة ووردية.

ماسك الليمون والعسل:

اخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون لعمل ماسك الشفاه هذا.

سيشفي العسل شفتيك وينعمها، بينما يتخلص عصير الليمون من أي تصبغات.

ماسك الفراولة والقهوة:

اهرسي حبة فراولة كاملة وأضيفي رشة من مسحوق القهوة.

الآن، أضيفي بضع قطرات من زيت فيتامين هـ.

ضعيه على الشفاه، اتركيه لمدة 2 إلى 5 دقائق، ثم امسحيه.

ماسك الورد والحليب:

انقعي بضع بتلات الورد في وعاء من الحليب البارد طوال الليل. أخرجي بتلات الورد في الصباح، واطحنيها لتشكيل عجينة، وأضيفي بضع قطرات من الحليب إلى المعجون.

ضعيه على شفتيك للحصول على نتائج مذهلة.

ماسكات للشفاه

ماسك الشفاه المغذي بالصبار وزيت جوز الهند:

ستحتاجين إلى القليل من جل الصبار الطازج الممزوج ببعض زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

يمكن استخدام هذا المزيج كبلسم للشفاه وكماسك للشفاه.

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