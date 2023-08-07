السبب الحقيقي لاختفاء أقدم حفرة على سطح الأرض

بسبب عوامل التعرية، من المحتمل أن تختفي الحفر والآثار الناجمة عن سقوط الكويكبات والنيازك على سطح الأرض، على مر الزمن.

وقد كشف تحليل جديد، أن هناك سببا لعدم تمكن العلماء من العثور على أي حفر يزيد عمرها عن 2 مليار عام. ومن المحتمل أن تكون التعرية المستمرة والعمليات الجيولوجية على الأرض قد محتها من السطح تماما، تاركة وراءها فقط آثارا ضئيلة، مثل معادن الضغط العالي والصخور المنصهرة.

الهياكل القديمة

من جانبه، يقول عالم الكواكب ماثيو هوبر من جامعة ويسترن كيب في جنوب إفريقيا: "من قبيل الصدفة أن الهياكل القديمة الموجودة لدينا قد تم الحفاظ عليها على الإطلاق. هناك الكثير من الأسئلة التي سنكون قادرين على الإجابة عليها إذا كانت لدينا تلك الحفر القديمة. ولكن هذه هي القصة الطبيعية في الجيولوجيا. علينا أن نصنع قصة مما هو متاح".

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وكانت السنوات الأولى للنظام الشمسي أكثر اضطرابا مما هي عليه الآن. وكان هناك الكثير من الصخور الفضائية تتطاير حولها، وتعرض النظام الشمسي الداخلي لضربة كبيرة. فيمتلك كل من المريخ وعطارد والقمر أسطحا مليئة بالحفر يعود تاريخها إلى أكثر من 4 مليارات عام، ما يدل على هذا العنف.

تأثيرات تآكل قوية ونشاط تكتوني

ومن المنطقي أن الأرض تعرضت للضرب بالمثل، لكن سجل الحفر منذ أكثر من ملياري سنة كان فارغا. الأرض لديها أشياء لا يمتلكها المريخ وعطارد والقمر - تأثيرات تآكل قوية ونشاط تكتوني - لكن هوبر وفريقه أرادوا معرفة مدى فعالية وكفاءة هذه العمليات في محو أدلة الحفرة.

وهناك طرق يمكن للعلماء من خلالها العثور على أدلة على وجود حفر. وسيؤدي التأثير الهائل إلى تغير الوشاح الموجود أسفل أرضية الحفرة، على سبيل المثال، والذي يمكن الكشف عنه من خلال رسم خرائط الجاذبية والتصوير الزلزالي.

الأدلة الجيوفيزيائية من السطح

وأراد هوبر وفريقه معرفة مقدار التعرية من أعلى إلى أسفل لإزالة جميع الأدلة الجيوفيزيائية من السطح.

وقد درسوا واحدة من أقدم الحفر الأثرية المعروفة في العالم، Vredefort في جنوب إفريقيا. ويبلغ عمرها حوالي ملياري سنة، وعرضها 300 كيلومتر (186 ميلا)، وتشكلت عندما اصطدم كويكب بطول 20 كيلومترا (12 ميلا) بالأرض. وغيّر التأثير شكل سطح الكوكب، مع وجود ذروة في المركز بسبب الارتداد والهياكل المتحدة المركز من حوله.

وتشير التقديرات إلى أن التعرية الرأسية لحوالي 10 كيلومترات من المواد كافية لمحو حتى أكبر الحفر. وشهدت Vredefort ما يقدر بنحو 7 إلى 10 كيلومترات من التآكل الرأسي. كل ما تبقى هو حلقة نصف دائرية من التلال، وبعض الميزات الأصغر، بالإضافة إلى التعديلات غير المرئية تحت الأرض الموجودة في استطلاعات رسم خرائط الجاذبية.

عينات من الصخور الأساسية

وأراد هوبر وفريقه معرفة ما كان يحدث، ليس فوق الأرض، ولكن تحتها، لذلك أخذوا عينات من الصخور الأساسية من نقاط مختلفة في الحفرة. وقاموا بنمذجة التغييرات التي كان من الممكن أن يحدثها التأثير على الصخور، وقارنوا عيناتهم، بحثا عن الاختلافات في الكثافة، والمسامية، وعلم المعادن بين الصخور المتأثرة وغير المتأثرة.

وأظهرت النتائج أن الاحتمالات ليست جيدة للعثور على الحفر القديمة. وعلى الرغم من إمكانية تحديد بعض المعادن المؤثرة والذوبان داخل الحفرة، إلا أن الصخور الموجودة في المناطق الخارجية لا يمكن تمييزها عن الصخور غير الصدمية المحيطة بها.

ويقول هوبر: "لم تكن هذه النتيجة بالضبط التي كنا نتوقعها. كان الاختلاف، حيث كان هناك أي اختلاف، صامتا بشكل لا يصدق. استغرقنا بعض الوقت لفهم البيانات حقا. عشرة كيلومترات من التعرية وجميع الأدلة الجيوفيزيائية على التأثير تختفي، حتى مع أكبر الحفر".