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ثقافة وفنون

"حبيت المقابلة" لمحمد حماقي تحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

 محمد حماقي ، حقق المطرب محمد حماقي نجاحا كبيرا بأحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “حبيت المقابلة” والتي طرحها  يوم الخميس الماضي، علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب والتي وصلت مشاهدة الي أكثر من 2 مليون مشاهدة.

أغنية حبيت المقابلة لمحمد حماقي 

 

أغنية محمد حماقي الجديدة “حبيت المقابلة” من كلمات الشاعر تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما.

أغنية لمون نعناع

 

وكان محمد حماقي طرح مؤخرا أحدث أغنياته “لمون نعناع” عبر يوتيوب، وحققت الأغنية نسب مشاهدة جيدة.

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وأغنية لمون نعناع من كلمات فلبينو أحمد، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وميكس وماستر عمار خاطر. 

 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير.. فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير ماهو أصل العيب مش عيبنا.. إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا.. فميمنعناش إنه لو هو باع.. إحنا نجيبله لمون نعناع ده إحنا ما يلزمناش بياع ونقوله روق كده ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح.. وهنرقص جدًا من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع". 

 

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