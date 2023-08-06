الطماطم لتفتيح البشرة، وتنعيمها وغلق المسام

الطماطم لتفتيح البشرة، الاسمرار والبقع الداكنة تعد من أكثر المشاكل التي تواجهها الفتيات خلال فصل الصيف، ويبحث الجميع عن أفضل أنواع الكريمات والماسكات والعلاجات، التي يمكنها أن تعيد للبشرة لونها الطبيعي، في حين أن الجميع يغفل أهم مكون لتفتيح البشرة، وهو الطماطم، التي تعد مصدرًا غنيًا بفيتامينات A وC وB وK التي تساعد في التحكم في إنتاج الدهون والتحكم في حب الشباب وتحفيز إنتاج الكولاجين.





فوائد الطماطم للبشرة

ماسك الطماطم، فيتو

وتعد الطماطم من أهم المواد الطبيعية التي تحتاجها البشرة، خلال فصل الصيف، وفقًا لموقع"immbb"، فتحتوي الطماطم على فيتامين C وهو أيضًا مضاد قوي للأكسدة، يوجد بكثرة في الطماطم، فهو يساعد في تلاشي الشوائب وتفتيح لون البشرة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الطماطم على مادة "الليكوبين" التي توفر الحماية من أشعة الشمس.

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التنظيف العميق



استخرجي العصير من حبة طماطم واخلطيها مع 1 ملعقة كبيرة من الحليب.

بعد غسل وجهك بالماء العادي، ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اشطفيه لتنظيف البشرة بعمق.

غلق المسام المفتوحة



اخلطي عصير الطماطم الطازج مع بضع قطرات من عصير الليمون وضعيه على وجهك. دلكي بشرتك بلطف واتركيها لمدة 15 دقيقة واشطفيها لتصغير وغلق مسام الوجه الكبيرة.

إشراقة صحية



اخلطي كميات متساوية من العسل مع عصير الطماطم. ضعيه على بشرتك وانتظري لمدة 20 دقيقة. سيؤدي الاستخدام المنتظم لهذا الماسك، لتفتيح البشرة الباهتة.

تهدئة تهيج الجلد والاحمرار والجلد المحروق من الشمس



اخلطي لب الطماطم مع اللبن وضعي الخليط على وجهك. انتظري لمدة عشرين دقيقة ثم اشطفيه. تساعد هذه الوصفة على تهدئة البشرة المتهيجة والمصابة بحروق الشمس.

تفتيح البشرة



اخلطي عصير الطماطم وعصير الليمون معًا وضعيه على بشرتك. نظرًا لأن كلا من الليمون والطماطم لهما خصائص تبييض، فإن الخليط سيساعد على إزالة السمرة تفتيح لون البشرة.

الطماطم للبشرة، فيتو

مقشر قوي



قطعي الطماطم إلى نصفين واغمسي نصفهما في حبيبات السكر. الآن، استخدميه لفرك وجهك برفق. الاستخدام المنتظم لهذا المقشر سيجعل البشرة ناعمة وسلسة ومشرقة.