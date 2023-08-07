الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

مصير نجم الأهلي بعد فترة المعايشة مع ريال بيتيس

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الأهلي، أكد سيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نجله (عمر) يخضع لفترة معايشة في ريال بيتيس الإسباني بموافقة مسئولي الأهلي، مشيرًا إلى أن هناك دعم ومساندة كبيرة من إدارة القلعة الحمراء، مشددًا على أن اللاعب متواجد في فترة إعداد الفريق الإسباني.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "عمر معوض شارك في 4 مباريات ودية مع ريال بيتيس، وسيعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية فترة المعايشة، ولم يتم حسم مستقبله لكن أحد أبناء النادي الأهلي وأي خطوة ستكون بموافقة المسئولين".

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كهربا

وأضاف: "كهربا تخطى مرحلة صعبة بعد العودة للمباريات في شهر يناير الماضي، لكن الأمور متضاربة بشأن موضوع الغرامة المالية، والأزمة أصبحت في يد خبراء القانون واللوائح، وكلما نسمع طرف يقول رأي مختلف".

وتابع: "أخطاء الحكام مستمرة منذ المواسم الماضية، ولم يتم وجود أي تطور سواء في وجود كلاتنبرج أو بيريرا، حتى مع تواجد الفار الأزمات موجودة، فهل العيب من العنصر البشري، أم ماذا، والواضح أن الحكام يتأثرون بالسوشيال ميديا وبالتقييم الإعلامي في الاستوديوهات".
 

من جانبه، كشف الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بطب قصر العيني، عن الموقف الطبي لخالد عبد الفتاح، لاعب فريق الأهلي وآخر تطورات إصابة اللاعب التي تعرض إليها مؤخرًا، وذلك بعد إجرائه العملية الجراحية للاعب الأهلي اليوم في أحد مستشفيات القاهرة.

تصريحات أشرف محرم عن خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي 


وتحدث أشرف محرم قائلا “إجراء العملية الجراحية  كانت ناجحة وهي كسر في عضلة الترقوة".

وتابع: "خالد عبد الفتاح يقدر أن يمارس كرة القدم بعد أسبوع ولكن يجب أن يبتعد عن أي التحامات لمدة شهرين ونصف،  وبعد هذه المدة يتكمن في المشاركة بالتدريبات الجماعية".

 

وعن موقف اللاعب من المشاركة في السوبر الافريقي الذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، قال أشرف محرم: "من الصعب أن يشارك اللاعب في بداية بطولة السوبر الأفريقي لأنه سيعود الي التدريبات الجماعية في نهاية شهر أكتوبر".

ويعود فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، يوم 24 أغسطس الجاري على ستاد التتش، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في أوروبا، استعدادًا للموسم الجديد.

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