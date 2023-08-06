معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد انتهاء الموسم الكروي

وجه علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي رسالة لجماهير القلعة الحمراء وذلك عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

وكتب معلول على صفحته: " موسم لا ينسى للنادي الأهلي وجماهيره ونأمل أن نحقق تلك الإنجازات مرة أخرى في الموسم الجديد"، وذلك بعد انتهاء الموسم بتتويج القلعة الحمراء بخمس بطولات آخرها لقب الدوري الممتاز وتأهل الفريق إلي نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز علي المصري.

وكان لاعبو الأهلي حصلوا على إجازة من الجهاز الفني علي أن يعودوا لفترة الإعداد يوم ٢٤ أغسطس الجاري علي ملعب التتش بالجزيرة حيث تم التنبيه علي اللاعبين الأجانب بضرورة الالتزام بمواعيد الوصول.

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تعيين خالد بيبو مديرًا للكرة في النادي الأهلي



وكان النادي الأهلي، أعلن تعيين خالد بيبو مديرًا للكرة خلفًا لسيد عبد الحفيظ ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين وذلك عقب الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي بين الكابتن محمود الخطيب طيب ولجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الأهلي ذكر فيه،أن النادي قرر تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

دور خالد بيبو في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي



ووقع الاختيار على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من فيفا والاتحاد المصري والأفريقي.

في ذات الوقت تقرر تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية فضلا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.

كولر يطير إلى سويسرا

من ناحية أخرى غادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.