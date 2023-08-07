الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

عبد الحفيظ يسلم خالد بيبو 4 ملفات لبدء مهام منصبه الجديد بالأهلي

سيد عبدالحفيظ وخالد
سيد عبدالحفيظ وخالد بيبو، فيتو

الأهلي، كشف الإعلامي وليد الحديدي، عن اجتماع عقده خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بعدما تسلم مهام منصبه من أجل الاطلاع علي الملفات العالقة مثل معسكر الفريق؛ استعدادًا للموسم الجديد وتمديد عقود اللاعبين الذين تواصل معهم سيد عبد الحفيظ لاتفاقات نهائية، مثل: محمد هاني ومحمد مجدي أفشة والمفاوضات الجارية مع محمد شريف لتمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال لبرنامج “بوكس تو بوكس”، إن خالد بيبو تسلم كل الأمور المالية الخاصة بقطاع الكرة وموقف مستحقات اللاعبين وعقودهم والقائمة التى سيتم تسجيلها في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في بطولتى دورى أبطال أفريقيا وبطولة الدوري الأفريقي بنسختها الجديدة.

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وأضاف أن عبد الحفيظ تواجد في مقر استاد مختار التتش وجمع متعلقاته قبل أن يجتمع مع خالد بيبو، ويسلمه كل الأمور المتعلقة بالفريق.

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استقر على حضور مران الأهلي الأول في فترة الإعداد برفقة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل تدعيم خالد بيبو مدير الكرة الجديد في منصبه بعد رحيله سيد عبد الحفيظ عقب توجيه الشكر له.

أضافت المصدر: الخطيب وغالي سيقومان بتدعيم خالد بيبو في أول مران يتواجد به مع الفريق في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويعود الأهلي لمرانه يوم ٢٤ أغسطس الجاري حيث منح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ٣ أسابيع بعد انتهاء الموسم الكروي.

كما استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استمرار البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي في منصبه الموسم القادم وعدم رحيله.

وعلمت “فيتو” أن يانكون مستمر في عمله الموسم الجديد ولن يرحل كما حدث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق وأحمد أبو عبلة الذي تم توجيه الشكر له.

من جانبه، كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة إعارة طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في ميركاتو الصيف الجاري، مؤكدا أن هناك استقرار نهائي على استمرار اللاعب الموسم القادم.

وأضاف: كولر قرر استمرار طاهر محمد طاهر الموسم القادم وعدم رحيله ومنحه فرصة جديدة للتعبير عن نفسه بشكل أقوى.

وأوضح أن طاهر محمد طاهر كان مرشحا للخروج معارا، ولكن تم الاستقرار على منحه فرصة جديدة الموسم القادم.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن سامي قمصان مدرب الأهلي مستمر في منصبه الموسم القادم، ولا توجد نية لرحيله كما تردد.

وأضاف: قمصان يحظى بثقة مارسيل كولر ولجنة التخطيط للكرة ويعد كادرا تدريبيا متميزا للمستقبل ولا توجد نية لرحيله. 

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قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

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