طبيب مدافع الأهلى يكشف موقفه من المشاركة في دوري السوبر الأفريقي

كشف الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بطب قصر العيني، عن الموقف الطبي لخالد عبد الفتاح، لاعب فريق الأهلي وآخر تطورات إصابة اللاعب التي تعرض إليها مؤخرًا، وذلك بعد إجرائه العملية الجراحية للاعب الأهلي اليوم في أحد مستشفيات القاهرة.

تصريحات أشرف محرم عن خالد عبدالفتاح مدافع الأهلي

وتحدث أشرف محرم قائلا “إجراء العملية الجراحية كانت ناجحة وهي كسر في عضلة الترقوة".

وتابع: "خالد عبد الفتاح يقدر أن يمارس كرة القدم بعد أسبوع ولكن يجب أن يبتعد عن أي التحامات لمدة شهرين ونصف، وبعد هذه المدة يتكمن في المشاركة بالتدريبات الجماعية".

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وعن موقف اللاعب من المشاركة في السوبر الافريقي الذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، قال أشرف محرم: "من الصعب أن يشارك اللاعب في بداية بطولة السوبر الأفريقي لأنه سيعود الي التدريبات الجماعية في نهاية شهر أكتوبر".

ويعود فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، يوم 24 أغسطس الجاري على ستاد التتش، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في أوروبا، استعدادًا للموسم الجديد.

تعيين خالد بيبو مديرًا للكرة في النادي الأهلي



وكان النادي الأهلي، أعلن تعيين خالد بيبو مديرًا للكرة خلفًا لسيد عبد الحفيظ ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين وذلك عقب الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي بين الكابتن محمود الخطيب طيب ولجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الأهلي ذكر فيه،أن النادي قرر تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

دور خالد بيبو في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي



ووقع الاختيار على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من فيفا والاتحاد المصري والأفريقي.

في ذات الوقت تقرر تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية فضلا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.

كولر يطير إلى سويسرا

من ناحية أخرى غادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.