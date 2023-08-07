حبس 3 عناصر إجرامية لحيازة مخدرات بملايين الجنيهات في الإسكندرية والشرقية

قررت النيابة العامة حبس 3 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كميات من المواد المخدرة تقدر بملايين الجنيهات في محافظتي الإسكندرية والشرقية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط 800 طربة من مخدر الحشيش، بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالشرقية والإسكندرية قدرت قيمتها بـ 5.6 مليون جنيه.

المتهمون والمضبوطات، فيتو



رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (أول العاشر من رمضان بالشرقية – ثان العامرية بالإسكندرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمديرية أمن الشرقية حيث تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما ( 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام).

مديرية أمن الإسكندرية

وتم ضبط ( أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام).

وبمواجهتهم، بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5.6 مليون جنيه.