سمير كمونة: بيبو يمتلك الخبرة الكافية للنجاح وأشكر عبد الحفيظ

سمير كمونة، أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالقلعة الحمراء لديه خبرات كافية تساعده على تحقيق النجاح في منصبه الجديد خلال الفترة المقبلة.

وقال سمير كمونة في تصريحات لفيتو: خالد بيبو اكتسب خبرات كبيرة من خلال عمله كرئيس لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي إلى جانب نجوميته كلاعب أعطى الكثير إلى القلعة الحمراء كل ذلك عوامل تساعده على تحقيق النجاح خلال الفترة القادمة.

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وواصل كمونة تصريحاته قائلًا" أشكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي على كل ما قدمه خلال السنوات الماضية من نجاح واتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استقر على حضور مران الأهلي الأول في فترة الإعداد برفقة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل تدعيم خالد بيبو مدير الكرة الجديد في منصبه بعد رحيله سيد عبد الحفيظ عقب توجيه الشكر له.

أضافت المصدر: الخطيب وغالي سيقومان بتدعيم خالد بيبو في أول مران يتواجد به مع الفريق في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويعود الأهلي لمرانه يوم ٢٤ أغسطس الجاري حيث منح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ٣ أسابيع بعد انتهاء الموسم الكروي.

كما استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استمرار البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي في منصبه الموسم القادم وعدم رحيله.

وعلمت فيتو ان يانكون مستمر في عمله الموسم الجديد ولن يرحل كما حدث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق وأحمد أبو عبلة الذي تم توجيه الشكر له.

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة إعارة طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في ميركاتو الصيف الجاري مؤكدا أن هناك استقرار نهائي علي استمرار اللاعب الموسم القادم.

اضاف: كولر قرر استمرار طاهر محمد طاهر الموسم القادم وعدم رحيله ومنحه فرصة جديدة للتعبير عن نفسه بشكل أقوى.

وأوضح أن طاهر محمد طاهر كان مرشح للخروج معارا ولكن تم الاستقرار علي منحه فرصة جديدة الموسم القادم.

قال مصدر داخل الأهلي إن سامي قمصان مدرب الأهلي مستمر في منصبه الموسم القادم ولا توجد نية لرحيله كما تردد.

أضاف: قمصان يحظي بثقة مارسيل كولر ولجنة التخطيط للكرة ويعد كادر تدريبي متميز للمستقبل ولا توجد نية لرحيله.

اقترب مسئولو الأهلي من الاستقرار علي ملامح معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث تبقي النمسا الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي الصيفي استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

كما جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب تحديد موعد السوبر الإفريقي المنتظر إقامته أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن خالد بيبو بدأ التحرك من خلال الاتصالات الرسمية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للوقوف على الموعد الرسمي لكأس السوبر الإفريقي الذي تأجل مرتين حيث كان مقرر له خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أغسطس الجاري ثم تأجل إلى مطلع سبتمبر ثم تأجل لموعد غير محدد.

خالد بيبو يتسلم تقرير الأجانب

على جانب آخر حصل خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي على تقرير بمواعيد انتظام لاعبي الفريق الأجانب في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت جلسة بيبو مع الجهاز الإداري الوقوف علي مواعيد انتظام اللاعبين الاجانب وهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والتونسيان علي معلول ومحمد الضاوي كريستو والجزائري أحمد القندوسي والمالي أليو ديانج في تدريبات الفريق.

ويبدأ لاعبو الأهلي فترة الإعداد يوم ٢٤ أغسطس الجاري علي ملعب التتش بالجزيرة حيث تم التنبيه علي اللاعبين الأجانب بضرورة الالتزام بمواعيد الوصول.

وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير..

في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

وعرض محمود الخطيب أثناء الاجتماع على سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

بطولات سيد عبد الحفيظ مع الأهلي

يعد سيد عبد الحفيظ أحد أفرزت قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتدرج في جميع مراحل الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول في عام 1997.

وتوج عبد الحفيظ مع الأهلي كلاعب بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء، وصلت إلى 14 بطولة، بواقع 6 بطولات دوري ممتاز، وبطولتي كأس مصر، وبطولتي كأس السوبر المصري، وبطولتى دوري أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكأس السوبر الإفريقي إلى جانب الفوز ببطولة كأس النخبة العربية.

بطولات سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة

وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في عام 2010 واستطاع الحصول مع المارد الأحمر على العديد من البطولات وصلت إلى 21 بطولة، بواقع 7 بطولات للدورى الممتاز وخمس بطولات لدوري أبطال أفريقيا، وأربع بطولات للسوبر الأفريقي، وخمس بطولات لكأس السوبر المحلى، إلى جانب الحصول على الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021 والإمارات 2022

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في الفترة ما بين عامى 2014 وحتى عام 2015.