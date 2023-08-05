خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

النادي الأهلي، كشفت مصادر من داخل النادي الأهلي أن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بدأ في إظهار العين الحمراء للاعبي الفريق حيث استقر على توقيع عقوبة مالية ضد أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق بسبب الهجوم الذي قام به اللاعب عبر السوشيال ميديا ضد عدد من جماهير النادي الأهلي.

وكان أحمد عبد القادر تحدث بشكل غير لائق عن بعض زملائه في الفريق وعلاقتهم ببعض صفحات السوشيال ميديا، واعتبر بيبو أن هذا شيء غير مقبول داخل صفوف الفريق وأن الالتزام سمة من سمات الذي يرتدي قميص النادي الأهلي.

تعيين خالد بيبو مديرا للكرة في النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي، أعلن تعيين خالد بيبو مديرًا للكرة خلفًا لسيد عبد الحفيظ ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين وذلك عقب الاجتماع الذي عقد ظهر أمس الجمعة بين الكابتن محمود الخطيب طيب ولجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح.

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جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الأهلي، إن النادي قرر تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة بعد ظهر أمس الجمعة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

دور خالد بيبو في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي

ووقع الاختيار على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من فيفا والاتحاد المصري والإفريقي.

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في ذات الوقت تقرر تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية فضلا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي توجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مشيدًا بما قدمه للنادي على مدار السنوات الماضية، وذلك عقب اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط ظهر اليوم.

النادي وجه الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده.