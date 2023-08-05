خالد بيبو يحصل على تقرير بمواعيد انتظام أجانب الأهلي بفترة الإعداد

الأهلى، حصل خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي على تقرير بمواعيد انتظام لاعبي الفريق الأجانب في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت جلسة بيبو اليوم مع الجهاز الإداري الوقوف على مواعيد انتظام اللاعبين الأجانب وهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والتونسيان علي معلول ومحمد الضاوي كريستو والجزائري أحمد القندوسي والمالي أليو ديانج في تدريبات الفريق.

ويبدأ لاعبو الأهلي فترة الإعداد يوم ٢٤ أغسطس الجاري علي ملعب التتش بالجزيرة، حيث تم التنبيه علي اللاعبين الأجانب بضرورة الالتزام بمواعيد الوصول.

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وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي بجمع متعلقاته خلال الساعات الماضية من داخل مقر الفريق في ملعب التتش بالجزيرة بعد قرار توجيه الشكر له.

ويسلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تقريرا شاملا عن خريطة عمله الإداري على مدار السنوات الأخيرة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة من أجل وضعها أمام خالد بيبو مدير الكرة الجديد في إطار عملية التسليم والاستلام بين الثنائي بعد قرار توجيه الشكر إلي عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

من ناحية أخرى استنكر مصدر داخل الأهلي ما تردد بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من منصبه بسبب تدخلاته الفنية في عمل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: هل يفتقد عبد الحفيظ خبرات هذا الدور بعد هذه السنوات الطويلة وكم الخبرات العريضة في عمله كمدير للكرة.

وأوضح: عبد الحفيظ عمل في هذا المنصب مع مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني ورينيه فايلر وريكاردو سواريش وحسام البدري ومحمد يوسف وأخيرا كولر ويمتلك من الخبرات ما يجنبه هذه الأمور ومن ثم تبقى أمور عارية تماما من الصحة.

استقر خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي على إجراء هيكلة شاملة في الجهاز الإداري وأيضا عمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تنصيبه رسميا مديرا للكرة.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن خالد بيبو سيقوم بإعداد لائحة جديدة للجهاز الإداري والعاملين بفريق الكرة وفقا للائحة جديدة سيقوم بتقديمها إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة خلال الساعات المقبلة.

قالت مصادر داخل الأهلي إن خالد بيبو مدير الكرة الجديد قرر الاستعانة بكبار الأهلي وتحديدا محمد الشناوي ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية ومحمد هاني من أجل وضع لائحة الفريق في الموسم الجديد.

أضافت: خالد بيبو سيقوم بإشراك كبار الأهلي في رحلة وضع لائحة الفريق للموسم الجديد قبل عرضها علي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة.

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الاتفاق علي الأمور الخاصة بمنصبه الجديد بالإضافة إلى وضع استراتيجية العمل الخاصة بفريق الكرة من أجل تخطي مرحلة تثبيت الأقدام في المرحلة الأولى من رحلته الإدارية في منصب مدير الكرة.

كشفت مصادر داخل الأهلي حقيقة تدخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قرار إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه كمدير للكرة.

أضافت: كولر لم يطلب إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه ولم يتحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط في أهمية رحيل عبد الحفيظ كما يتردد.

وأوضحت أن العلاقة بين كولر وعبد الحفيظ كانت قوية للغاية وما تردد في هذا الشأن عاري تماما من الصحة.

ووجه النادي الأهلي الشكر والتحية إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وجاء ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالى عضو مجلس إدارة النادي..

وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته. ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير..

في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

وعرض محمود الخطيب أثناء الاجتماع على سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.