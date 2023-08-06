التموين: لدينا 7 مناجم ذهب واعدة مثل السكري وخطة لرفع الاحتياطي لـ200 طن (فيديو)

احتياطي الذهب، قال الدكتور نادي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب: "احتياطي مصر من الذهب أصبح 125 طنا بعد أن كان 75 طنا، والناتج من المعدن الأصفر سيدخل إلى البنك المركزي لأنه سيكون له تأثير كبير".



جمارك الذهب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "إلغاء الجمارك على الذهب استفاد منها المصريون والأجانب ودخل بموجبها 600 كيلو من الذهب".



احتياطي الذهب

وأكد: "لدينا خطة لرفع احتياطي مصر من الذهب إلى 200 طن وهذا من شأنه دعم قوة الاقتصاد، ولدينا مثلث الذهبي وحلايب وشلاتين ومناطق أخرى متميزة للتنقيب عن الذهب".



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مناجم ذهب واعدة

ولفت: لدينا 7 مناجم ذهب واعدة مثل منجم السكري وجميعهم سيساهمون في دعم استقرار الأسواق، والمناجم لها جدوى اقتصادية وتكاليف المستخرج يغطي تكاليف الإنتاج وزيادة".

في تصريحات أخرى، قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب: "من المتوقع انتهاء مبادرة زيرو جمارك على الذهب في شهر نوفمبر المقبل، لذلك نتمنى ونأمل من رئيس الوزراء ووزير التموين مدها لفترة أخرى خاصة مع دخول البلاد أكثر من 600 كيلو من المعدن الأصفر وانتعاش الصناعة الفترة الأخيرة واستقرار الأسعار".



ارتفاعات كبيرة في اسعار الذهب



وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: من المتوقع حدوث ارتفاعات كبيرة في اسعار الذهب الفترة المقبلة بسبب زيادة وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية وضرب ناقلات البترول، وهذا يجعل كثير من دول العالم تلجأ إلى شراء واقتناء الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

سعر أوقية الذهب



وأشار إلى أنه في حال تخطى سعر الأوقية الـ2500 دولار سينعكس ذلك على الأسعار في مصر بارتفاعات كبيرة للغاية لذلك التوقيت الحالي مناسب للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن



واستقرت أسعار الذهب اليوم الأحد داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2468 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2160 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1851 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1440 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن





قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد لتعاملات البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

وأضاف المجلس، في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، أن الطلب ظل قويًّا بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عاما في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.



حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000.

وأضاف المجلس أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحسب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.